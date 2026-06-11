רגע לפני הפצצה: טראמפ ביטל תקיפה נגד איראן – "יש הסכם"

בשעות הלילה המאוחרות (בין רביעי לחמישי) התרחש מהפך דרמטי במפרץ הפרסי: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל ברגע האחרון תוכנית תקיפה נרחבת נגד איראן. ההודעה המפתיעה, שפורסמה ברשת החברתית Truth Social, הגיעה לאחר שעות של מתיחות שיא ואיומים בתגובה צבאית "בעוצמה רבה מאוד".

"הדיונים והסעיפים הסופיים אושרו בידי כל הצדדים", הצהיר טראמפ בהודעתו, כשהוא מפרט רשימה ארוכה של מדינות שנתנו את ברכתן למתווה. בין המדינות שאישרו את ההסכמות, לפי דבריו: ישראל, ערב הסעודית, איחוד האמירויות ומדינות נוספות באזור.

הפתעה מוחלטת בירושלים

במערכת הביטחון בישראל נרשמה הפתעה מוחלטת מההודעה. עד שעות הערב סברו גורמים בכירים בירושלים כי חלון ההזדמנויות לעסקה ננעל, וכי המגעים בין וושינגטון לטהרן תקועים ללא סיכוי להתקדמות משמעותית. גורמים אלה העריכו כי הסיכוי לפריצת דרך דיפלומטית בטווח הקרוב נמוך ביותר.

עם זאת, דיווחים שהגיעו מקטאר כבר בתחילת השבוע רמזו כי "ההסכם קרוב מתמיד", אם כי פרטים מדויקים לא פורסמו. בסוכנות הידיעות האיראנית 'פארס' נמנעו מאישור סופי של ההסכמות, והבהירו כי הדברים עדיין נמצאים בבחינה ובדיקה מעמיקה.

מאיומים לביטול

המהלך מגיע לאחר שרק לפני ימים ספורים איים טראמפ בצעדים קיצוניים נגד איראן. הנשיא האמריקני הצהיר כי ארה"ב תשקול להשתלט על האי האסטרטגי חארג ועל מוקדי הנפט המרכזיים של איראן, בדומה למהלך שביצע בוונצואלה. "אנחנו נשתלט על שוקי האנרגיה שלהם", הצהיר טראמפ בביטחון, תוך שהוא מתייחס לתקיפות עבר של ארה"ב באתרים איראניים אסטרטגיים.

תוכניות צבאיות לכיבוש האי חארג גובשו כבר חודשים, כך עולה מדיווחים אמריקניים. אולם גורמים בכירים בפנטגון הבהירו לנשיא כי מבצע כזה ידרוש מספר משמעותי של כוחות קרקעיים ועלול להוביל לאבדות כבדות. בשל כך, הפנטגון והבית הלבן התייחסו למהלך כאפשרות של "סוף המשחק", מוצא אחרון שיופעל רק במקרה של כשלון מוחלט של המסלול הדיפלומטי.