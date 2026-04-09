מצרי הורמוז במפרץ הפרסי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הטיל דד-ליין לחברות נאט"ו, ברקע הסירוב של המדינות לסייע לארה"ב במלחמה עם איראן | במקביל, נשיא צרפת אמר כי הוא מוכן לסייע צבאית במצרי הורמוז - אבל רק אחרי שלא יזדקקו להם יותר (חדשות)
בעוד במשמרות המהפכה מציעים נתיב מעבר "בטוח" בשליטתם במיצר הורמוז, חברות הענק כמו 'מארסק' מבהירות כי ללא ודאות ביטחונית מוחלטת, הספינות לא יחזרו למים המאוימים | הפסקת האש השברירית בין ארה"ב לאיראן טרם שכנעה את השוק העולמי כי האזור נקי מסיכונים וממכשולים ימיים (העולם הערבי)
פקיסטן העבירה הצעה המכונה "הסכם איסלאמאבאד" לאיראן וארצות הברית, לפיה תהיה הפסקת אש באופן מיידי ופתיחת מצר הורמוז - ולאחר מכן בשלב השני יהיה משא ומתן שיתקיים בפקיסטן • איראן מקשיחה עמדות ומצהירה: לא נפתח את המצר תמורת הפסקת אש זמנית בלבד | ההצעה נבדקת בטהראן (בעולם)
בזמן שארה״ב והודו דנו במאמץ לשמור על שיט פתוח במיצרי הורמוז ועל מלחמה שהובילה לשיבוש האנרגיה הגדול ביותר בעולם, נחשף כי איל ההון אלון מאסק נכח בשיחה - חריגה נוספת במעורבותו בענייני ביטחון חוץ רגישים | לפי הדיווח, לא ברור מה היה תפקידו של מאסק - אך מעגלי המדיניות רואים בכך המשך לדפוס מעורבותו המדינית הגוברת של מנכ״ל טסלה וספייס־אקס (בעולם)
כמה כלי שיט הקשורים לסין נסוגו ממיצר הורמוז לאחר אזהרות מצד איראן | לפי דיווחים, האוניות שידרו במערכות הזיהוי שלהן מסרים המדגישים כי הן בבעלות סינית ומאוישות בצוות סיני, כניסיון להיתפס כידידותיות (בעולם)
צבא ארה"ב שחרר סרטון המתעד תקיפות מדויקות על כלי שיט איראניים, כחלק מהתרחבות העימות במזרח התיכון | התיעוד מציג עוצמה צבאית חסרת פשרות שנועדה להבטיח את חופש השיט הבינלאומי ולהרתיע כוחות עוינים (חדשות בעולם)
אבו דאבי עדכנה את ארצות הברית ובעלות ברית נוספות כי תצטרף לכוח ימי בינלאומי שנועד להבטיח מחדש את חופש השיט במצר הורמוז, ואף מוכנה להעמיד את הצי שלה לטובת המהלך, על רקע החרפת הפגיעה בתנועת הספנות בעקבות התקיפות האיראניות (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום בישיבת קבינט למשא ומתן מול האיראנים ודחה את טענות העיתונים בארה"ב לפיהם הוא זה שביקש משא ומתן מול איראן | הנשיא אמר על האיראנים שהם "טובים במשא ומתן ולוחמים עלובים" (בעולם)
מהדורת מעייריב • בסאטמר יוצאים נגד חדרי המחשבים - ופונים לבעלי העסקים בבקשה חריגה כולל מספרי טלפונים להסגרת בחורים | האם לגרמ"ה הירש יש רוח הקודש? צפו בתגובה המפתיעה: וגם; המסר של הגרמ"ה לבחורי הישיבה מויז'ניץ | ב'מילגם' שותקים - בעיריית ב"ב מגיבים: כך נוצרה ריבית לדו"ח | הפתעה בגור: הגר"ש אלתר התייחס לפגיעה בתושבי ערד | 'שאגת הארי' היום ה-24: יומן מלחמה מכל החזיתות (מעייריב)
סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" פרסמה תיעודים אסטרטגיים של תשתיות האנרגיה הקריטיות ביותר במזרח התיכון, במה שנראה כסימון מטרות גלוי ומאיים | בטהרן מבהירים: אם רשת החשמל האיראנית תותקף – המפרץ הפרסי יוחשך ובסיסי ארה"ב יהיו הראשונים לשלם את המחיר (העולם הערבי)