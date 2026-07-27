מבצע חשאי מצמרר: איראן הטיסה מפקדים ונשק לחות'ים

ירי של החות'ים לעבר סעודיה - צילום: מהרשתות ירי של החות'ים לעבר סעודיה | צילום: צילום: מהרשתות 10 10 0:00 / 0:10

מבצע חשאי ומסוכן של משטר האייתוללאות נחשף היום (שני): ב-13 ביולי האחרון המריאה מטהרן טיסה סודית שהובילה בין 10 ל-21 מפקדים וקצינים בכירים ממשמרות המהפכה האיראניים לתימן, יחד עם ציוד צבאי מתקדם שנועד לשפר דרמטית את יכולות הטילים והכטמ"מים של החות'ים. כך על פי דיווח דרמטי של סוכנות הידיעות רויטרס המבוסס על מקורות באיראן, בתימן ובקרב החות'ים.

הטיסה, שהופעלה על ידי חברת התעופה Mahan Air, נאלצה לשנות את יעדה בשל תקיפות שבוצעו נגדה. במקום לנחות בנמל התעופה בצנעא כמתוכנן, הוסט המטוס לנחיתה בעיר הנמל חודיידה שבמערב תימן. המהלך מעיד על הנחישות האיראנית להמשיך ולחזק את הפרוקסי התימני שלה, גם במחיר סיכון מבצעי גבוה.

פעילות מבצעית של צבא ארה"ב במצר הורמוז ( צילום: סנטקום | צבא ארה"ב )

מפקדים, נשק וזהב: המטען המסוכן במוצאי שבת; הרבי מספינקא פדה את נינם של האדמו"רים מנדבורנה וקאסוב ויזניץ חיים רוזנבוים | 26.07.26 על סיפון המטוס הסודי הועבר ציוד צבאי מתקדם שנועד לשדרג את יכולות התקיפה של החות'ים. מפקדי משמרות המהפכה שהגיעו בטיסה נשלחו כדי להדריך ולאמן מקרוב את אנשי הארגון בהפעלת מערכות הנשק החדשות. המטרה האסטרטגית ברורה: להעניק לחות'ים יכולות טכנולוגיות משופרות שיאפשרו להם לאיים בצורה יעילה יותר על נתיבי השיט הבינלאומיים. יחד עם הציוד הצבאי, הועברה במטוס גם כמות זהב שנועדה לסייע במימון פעילות הארגון. המהלך מדגים את המחויבות האיראנית העמוקה לתמיכה בפרוקסי התימני, הן ברמה המבצעית והן ברמה הכלכלית. כידוע, איראן רואה בחות'ים זרוע חשובה במאבקה האזורי ומשקיעה משאבים רבים בחיזוקם.

כלי שיט איראנים בים סוף ( צילום: IRNA News Agency ☫ @IrnaEnglish )

הכחשות מול מציאות בשטח

בעקבות פרסום הדיווח, מיהר איש התקשורת החות'י עבדול רחמן אל אהנומי להכחיש את נוכחותם של אנשי משמרות המהפכה בטיסה. לטענתו, הוא עצמו היה על הטיסה וכל הנוסעים היו אזרחים. ההכחשה החות'ית מגיעה על רקע ניסיונות מתמשכים של הארגון להסתיר את עומק הקשרים עם טהרן ואת רמת התלות במשטר האיראני.

מנגד, שר ההסברה של ממשלת תימן הנתמכת על ידי סעודיה אישר רשמית כי בטיסה אכן הגיעו מפקדים ממשמרות המהפכה. השר הזהיר כי איראן נערכת באמצעות החות'ים לאפשרות של שיבוש או חסימת הספנות הבינלאומית בים סוף ובמצר באב אל מנדב. האזהרה מצטרפה לדיווחים קודמים על איומים איראניים לסגור את המצרים האסטרטגיים.

מחבלים חות'ים ( צילום: מהרשתות הערביות )

איום אסטרטגי על נתיבי הסחר

המהלך האיראני מגיע על רקע מתיחות גוברת באזור ונסיונות של טהרן להפעיל לחץ על המערב באמצעות שליטה על נתיבי ים אסטרטגיים. החות'ים כבר ביצעו עשרות תקיפות נגד ספינות מסחר בים האדום ובמפרץ עדן, מה שאילץ חברות ספנות רבות להסיט את מסלוליהן סביב כף התקווה הטובה.

העברת מפקדים בכירים וציוד מתקדם לחות'ים מעלה את החשש שאיראן מתכננת הסלמה נוספת באזור. יצוין כי בשבועות האחרונים דווח על בהלה בקרב הנהגת החות'ים בעקבות חדירה מודיעינית עמוקה שהובילה לחיסול בכירים בארגון. ייתכן שהטיסה הסודית נועדה גם לחזק את המורל ולשקם את היכולות המבצעיות שנפגעו.

בזירה הבינלאומית, המהלך האיראני מגיע בעיתוי רגיש, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מנהל שיחות עם איראן תוך איום בחזרה לפעולה צבאית במידה והמגעים הדיפלומטיים ייכשלו.