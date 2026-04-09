בחריין, איחוד האמירויות וכווית הכריזו על חשיפת רשתות טרור של חיזבאללה שפעלו לערעור היציבות הכלכלית והביטחונית. בעוד סוכנים איראנים נעצרים תחת כיסוי מסחרי, במפרץ נשמעים קולות חסרי תקדים: "אי אפשר לקיים דו-קיום עם איראן" (העולם הערבי)
מתקפת טילים וכטב"מים איראנית על בסיס חיל האוויר "הנסיך סולטן" הובילה לפציעתם של 12 חיילים אמריקאים ולנזק כבד לכוח האווירי | האירוע מוגדר כאחת הפרצות החמורות ביותר במערכות ההגנה של ארה"ב מאז החל העימות הישיר מול איראן (חדשות בעולם)
טהראן הרחיבה את מעגל התקיפות למדינות המפרץ בשיגורי כטב"מים לבתי זיקוק בסעודיה ומתקני גז בקטאר • קטאר ביצעה תקיפת נגד באיראן • ארה"ב פינתה אזרחים מ-14 מדינות | מדינות המפרץ שוקלות מתקפה משותפת (מלחמה עם איראן)
ברקע התקיפות האיראניות על אדמת סעודיה, יורש העצר מוחמד בן סלמאן אישר תקיפות של צבאו על נכסים איראנים | מדובר בדיווח דרמטי שעשוי לשנות את המשוואה ולהפוך את המלחמה עם איראן למלחמה כלל אזורית דרמטית (חדשות)
מצרים מזעזעת את המזרח התיכון עם חשיפת הכטמ"מ "חמזה-3". בשולי המתיחות האזורית קהיר דוהרת לעצמאות ביטחונית עם יכולת שיגור לטווחים ארוכים ונחילי כטמ"מים, והופכת למעצמה תעשייתית צבאית שקובעת עובדות חדשות בשטח בשנת 2026 (העולם הערבי)
בעוד הסנקציות מהדקות את החבל, פוטין שולף את ה"אס" שלו בלב המזרח התיכון | בדיווח של Shephard News נחשף כי רוסיה הציגה בסעודיה את מערכת ה-Sarma הקטלנית ורחפני Lancet חדשים. המהלך נתפס כאיתות חריף למערב ובניית ציר ביטחוני חדש עם הסעודים. האם מאזן האימה העולמי בדרך להשתנות? (אסטרטגיה והגנה)
חיל האוויר הישראלי יצטייד במסוקי AW119 KX מתקדמים במסגרת עסקת הענק עם ארה"ב וסעודיה. המסוק הרב-תכליתי, הכולל מערכות דיגיטליות ואמצעי ראיית לילה, ישמש להכשרת דור העתיד של הטייסים ולמשימות פינוי רפואי והגנת גבולות, תוך הבטחת עליונות לוגיסטית וגמישות מבצעית בכל גזרות הלחימה (צבא וביטחון)
טיסה שהמריאה היום לדובאי מעט לאחר השעה 14:00 מנתב"ג, שבה על עקבותיה לאחר כשליש מהדרך, כאשר הייתה כבר בשמי סעודיה | הטיסה הושבה לנחיתה בנתב"ג לאחר שנתגלתה תקלה שלא אפשרה את המשך הטיסה כמתוכנן | בדיווחים הראשוניים היה נדמה כי החזרה נבעה מסיבות ביטחוניות ברקע ההסלמה מול איראן (תעופה)