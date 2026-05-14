בעוד ישראל נלחמת: סעודיה חותרת להסכם אי-תקיפה עם טהראן

בעוד הדי המלחמה במזרח התיכון עדיין מהדהדים, ובעוד ישראל ממשיכה להתמודד עם האיומים האיראניים, בריאד כבר עמלים על שרטוט מפת הדרכים למחרת היום. על פי דיווח ב'פייננשל טיימס', ערב הסעודיה מקיימת סדרת התייעצויות אינטנסיביות עם בעלות בריתה במטרה לקדם אמנת אי-תקיפה אזורית שתכלול את הרפובליקה האסלאמית ותנסה לייצב את המרחב הסוער.

החזון הסעודי שואב השראה מתקופה היסטורית מפתיעה: הסכמי הלסינקי משנות ה-70 של המאה הקודמת. כפי שאותם הסכמים הצליחו להפיג את המתחים בין הגוש המזרחי למערבי בשיא המלחמה הקרה, כך מקווים בריאד כי מודל דומה יאפשר הסדרה מול טהראן. המניע המרכזי הוא החרדה במפרץ מפני 'ואקום ביטחוני': החשש שעם שוך הקרבות וצמצום הנוכחות האמריקנית, מדינות המפרץ ייוותרו לבדן מול משטר איראני פצוע ומוחלש – אך לוחמני ונקמני מתמיד.

תמיכה אירופית והמלכוד הישראלי

היוזמה הסעודית זכתה לרוח גבית חמה מבריסל. האיחוד האירופי רואה בהסכם כזה כלי חיוני למניעת הסלמה עתידית, ואף פועל באופן אקטיבי לשכנע מדינות מפרציות נוספות להצטרף למהלך. המטרה המוצהרת היא לספק לאיראן 'ערבויות ביטחון' שימנעו ממנה לפעול מתוך תחושת נרדפות ויצרו מסגרת אזורית יציבה יותר.

עם זאת, המציאות בשטח מציבה מכשול משמעותי שעלול לסכל את כל המהלך: סוגיית ישראל. דיפלומטים ערבים מציינים בכתבה כי מצד אחד, שיתוף פעולה רשמי בין ירושלים לטהראן תחת אותו הסכם הוא תרחיש דמיוני בשלב זה. מצד שני, ללא הכללת ישראל, ההסכם עלול להתרוקן מתוכן, שכן בבירות רבות באזור היא נתפסת כגורם דומיננטי ומשפיע על היציבות לא פחות מאיראן עצמה.

ארגון מחדש של הבריתות האזוריות

החודשים האחרונים האיצו תהליך של 'חישוב מסלול מחדש' בעולם המוסלמי. איחוד האמירויות שומרת על קו נצי מול איראן ומתכוונת להדק את קשריה עם ישראל. לעומתה, ערב הסעודית מתמקדת בביצור ציר חלופי המבוסס על עוצמה אזורית עצמאית – בשיתוף פקיסטן, טורקיה ומצרים.

בתוך כך, שר ההגנה הפקיסטני חשף מהלך משלים: הרחבת ברית ההגנה שנחתמה לאחרונה בין איסלאמבאד לריאד, כך שתכלול גם את קטאר וטורקיה. היעד המסתמן הוא הקמת קואליציה ביטחונית-כלכלית עוצמתית, שתפחית את התלות של מדינות האזור בגורמים חיצוניים ותייצר מאזן הרתעה חדש.