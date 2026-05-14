קרן טרנר חשפה שהיא לוקחת כדורים • התגובה המרגשת של הבת

יאיר לפיד ונפתלי בנט באירוע בחירות של רשימת 'ביחד'

קרן טרנר, אחת המועמדות ברשימת מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד, חשפה בראיון לפודקאסט של אתר ynet כי היא נוטלת תרופות נפשיות. החשיפה הגיעה בעקבות הטענות שהעלתה השרה להגנת הסביבה עידית סילמן על מצבו הנפשי של בנט בתקופת כהונתו כראש ממשלה.

טרנר, שכיהנה בעבר בתפקידים בכירים, בחרה לחשוף את המידע האישי במטרה להסיר את הסטיגמה מנטילת תרופות נפשיות. "כשחזרתי הביתה מהראיון התיישבתי ליד עמית שלי, בת 8.5", סיפרה טרנר. "סיפרתי לה שיש שרה בממשלה שלנו, ששיקרה ואמרה שבנט לוקח כדורים. ושהיא אמרה את השקר הזה כדי לנסות להעליב אותו ולהקטין אותו". טרנר הבהירה לבתה כי הדבר הגרוע ביותר בטענות של סילמן הוא שהן למעשה לועגות לאנשים שבאמת מתמודדים עם קשיים נפשיים ונוטלים תרופות. "בגלל זה, אני החלטתי לספר בראיון לכל הציבור בישראל, שאני דווקא כן לוקחת כדורים", אמרה לבתה. "והיא יודעת את זה מזמן, אבל עוד מעט גם כל המדינה תדע את זה". התגובה של הבת הייתה קצרה אך מרגשת. כאשר טרנר שאלה את בתה מה היא חושבת על ההחלטה לחשוף את המידע, הילדה הסתכלה עליה ואמרה מילה אחת: "אמיצה".

"אולי זה יעזור להם"

בהמשך השיחה המשפחתית, טרנר סיפרה גם לילדיה האחרים - עומר בן ה-10 ונטע בן ה-6 - על הראיון שעומד להתפרסם. עמית, הבת הבכורה, שאלה את אמה מדוע היא בחרה לחשוף את המידע לציבור הרחב.

"אמרתי לה שיש אנשים שקשה להם להתחיל לקחת כדורים, או אנשים שלוקחים ומתביישים שהם לוקחים", הסבירה טרנר. "ושאולי אם הם יראו שמישהי כמוני שהיתה בתפקידים מאוד משמעותיים גם לוקחת כדורים, ושזה בכלל לא סוד מבחינתה, זה אולי יעזור להם. וככה יהיה להם יותר טוב בחיים שלהם. וזה חשוב לי".

רקע: המתקפה על בנט

החשיפה של טרנר מגיעה על רקע הקלטות שפורסמו בהן נשמעת השרה סילמן טוענת כי בנט סבל ממצב נפשי ירוד בתקופת כהונתו כראש ממשלה. על פי הטענות, אנשי צוותו נאלצו לספק לו כדורים בקופסאות מיוחדות כדי לאפשר לו לתפקד.

בנט הגיש תביעת דיבה נגד סילמן, אוהד טל וערוץ 14 בסך 2 מיליון שקלים, תוך שהוא מכחיש את הטענות על הסף. במפלגת 'ביחד' דחו את הטענות והגדירו אותן כ"פייק ניוז מוחלט".

החשיפה של טרנר מהווה מסר חברתי חשוב בנוגע להסרת הסטיגמה מבריאות הנפש, גם בקרב אנשי ציבור ופוליטיקאים.