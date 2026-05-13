כל השחקנים במגרש הפוליטי לא מפסיקים לדון במשמעויות של המכתב הדרמטי אותו פרסם ראש הישיבה הגאון רב דוב לנדו. אלא שמול המתקפה החריפה נגד ראש הממשלה - יש גם מקורות וגורמים שטוענים שמאחורי כל המהלך יש פוליטיקה מעניינת שעושה טוב לכל הצדדים כפי שדיווח היום העיתונאי חנני ברייטקופף. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

בשיאו של יום פוליטי גורלי, בו הקואליציה איבדה את הרוב שלה בעקבות הוראת המנהיג הליטאי, חבר הכנסת אחמד טיבי עלה היום לדוכן המליאה ופתח חזית מול יושב ראש הכנסת התורן, חבר הכנסת יעקב מרגי מ. מה שהתחיל כעקיצה פוליטית הפך לדו-שיח חסר תקדים על "הגנים החרדיים" ועל היום שאחרי נתניהו.

עורכי הדין של בירושלים טוענים כי הם דוחים מכל וכל את הכרעת בית המשפט להעביר את הבעלות והשליטה של מוסדות החסידות לידי החסידות המרכזית בבני ברק. לדבריהם, הם מתכוונים להגיש ערעור לערכאות הגבוהות יותר בתקווה להפוך את הקערה על פיה. בינתיים, השטח רוחש והחסידות נערכת ליום שאחרי ההכרעה הדרמטית.

לראשונה מזה מאה שנה, הוכנס ספר תורה מהודר לקהילת "עדת ישראל" בקובה. למרות קריסה כלכלית, מחסור בדלק ומשכורות רעב ממוצעת של 10 דולר לחודש, היהודים המקומיים חגגו עם משלחת מארה"ב בריקודים שטרם נראו בהוואנה. בתנאים האלו, כש"העשירים" משתכרים כ-20 דולר בחודש, השמירה על גחלת היהדות היא נס יומיומי. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

הבוקר, עם שובו הביתה של אסיר עולם התורה הבה"ח נתנאל יהודה, חיכתה לו הפתעה מרגשת. הראשון לציון הגאון רבי בחר להוקיר את עמידתו האיתנה ושיגר לו את ספרו החדש "ילקוט יוסף" (חלק ו' ברכות), כשהוא מוסיף בכתב ידו הקדשה מעריכה, המביעה שאט נפש מהתנהלות רשויות הצבא. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

הבוקר פשטה הבשורה המדאיגה בקרב העולם היהודי על אישפוזו של המקובל הצדיק מטבריה הגאון רבי דב קוק, לאחר שחש ברע באופן פתאומי. בבית הרב הוחלט, לאחר התייעצות רפואית ד, כי על הרב קוק לעבור סדרת בדיקות ומעקב בבית החולים, מה שעורר גל אדיר של תפילות לרפואתו של הצדיק שרבים נשענים על ברכותיו. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

שמו המלא לתפילה: רבי דב הכהן בן שושנה, בתוך שאר חולי ישראל.

