המחלוקת בסאדיגורה היא מריבה משפחתית ודתית על ירושת האדמו"רות בחצר החסידית סאדיגורה, אחת מחצרות החסידות הוותיקות והמשפיעות בעולם החסידי. המחלוקת מתנהלת בין הבן הבכור של האדמו"ר הקודם מסאדיגורה לבין האח הצעיר מבני ברק, כאשר כל צד טוען לזכות הירושה והמשך ההנהגה של החצר החסידית. המחלוקת משקפת מתחים עמוקים יותר בעולם החסידות סביב שאלות של ירושה, מסורת והנהגה רוחנית.

חצר סאדיגורה היא אחת מחצרות החסידות המרכזיות שמקורן בשושלת רוז'ין, ששורשיה במזרח אירופה. החצר ידועה במסורתה העשירה, במנהגיה הייחודיים ובהשפעתה הרחבה על קהילות חסידיות רבות בישראל ובעולם. לאורך הדורות, ירושת האדמו"רות בחצר עברה בדרך כלל מאב לבן, אך במקרים מסוימים התעוררו מחלוקות על זהות היורש הראוי.

המחלוקת הנוכחית התפרצה לאחר פטירת האדמו"ר הקודם, כאשר שני המועמדים העלו טענות לגיטימיות לירושת המעמד. הבן הבכור טוען לזכות הבכורה המסורתית, בעוד שהאח הצעיר מבני ברק מציג טיעונים משפטיים ורוחניים משלו. המחלוקת כוללת היבטים של דיני תורה, משפט אזרחי, ושאלות של נאמנות קהילתית.

הסכסוך התנהל בזירות שונות, כולל בתי דין רבניים ובתי משפט אזרחיים. כל צד מגייס תמיכה מרבנים, חסידים ואישי ציבור בעולם החרדי. המחלוקת עוררה דיונים נרחבים בציבור החרדי על שאלות של כבוד אבות, שמירה על מסורת, והדרך הנכונה לפתור סכסוכים פנימיים בעולם החסידות.

למחלוקת השלכות מעשיות על חיי הקהילה החסידית, כולל שאלות של בעלות על מוסדות, בתי כנסת, ומקומות קדושים הקשורים לחצר. החסידים עצמם נאלצים לבחור צד, מה שיוצר פיצולים בתוך משפחות וקהילות. המתח משפיע גם על מוסדות חינוך, צדקה ופעילויות קהילתיות שהיו מסורתית תחת חסות החצר.

המחלוקת בסאדיגורה מצטרפת לסכסוכי ירושה דומים שהתרחשו בחצרות חסידיות אחרות לאורך ההיסטוריה. מקרים כאלה מעלים שאלות יסודיות על האיזון בין מסורת לחידוש, בין כבוד המשפחה לטובת הקהילה, ובין סמכות רוחנית לסמכות משפטית. הדרך שבה תיפתר המחלוקת עשויה להשפיע על אופן הטיפול בסכסוכים דומים בעתיד.