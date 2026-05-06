ישיבת חזון מרדכי היא מוסד תורני ייחודי הממוקם בהרצליה, המתמחה בקליטת חוזרים בתשובה ומלווה גברים בתהליך החיזור ליהדות. הישיבה מציעה מסגרת לימודית מותאמת אישית המשלבת לימודי תורה עמוקים עם הבנת צרכיהם המיוחדים של תלמידים המגיעים מרקע חילוני או מסורתי. המוסד ידוע בגישתו החמה והמקבלת, תוך שמירה על רמה גבוהה של לימוד והתמדה.

הישיבה מציעה תכנית לימודים מקיפה הכוללת לימוד גמרא, הלכה, מוסר ומחשבת ישראל. הצוות החינוכי מורכב מרבנים ומורים מנוסים המתמחים בהוראה לחוזרים בתשובה ומבינים את האתגרים הייחודיים העומדים בפני תלמידים בתהליך התשובה. הישיבה שמה דגש על בניית יסודות איתנים בלימוד התורה תוך התאמה לקצב האישי של כל תלמיד.

מיקומה של הישיבה בהרצליה מאפשר נגישות לתלמידים מרחבי המרכז והשרון. העיר הרצליה, הידועה כעיר חילונית יחסית, מהווה סביבה מעניינת למוסד תורני מסוג זה, ומדגישה את הייחודיות של הישיבה בפעילותה בקרב קהל רחב של מחפשי דרך רוחנית.

הישיבה מספקת לא רק לימוד תורני אלא גם תמיכה רוחנית ורגשית לתלמידיها. תהליך החזרה בתשובה כרוך לעיתים באתגרים משפחתיים וחברתיים, והישיבה מציעה ליווי והדרכה גם בהיבטים אלו. הדגש הוא על צמיחה הדרגתית ובריאה, תוך שמירה על קשרים משפחתיים וחברתיים.

במסגרת הישיבה מתקיימים שיעורים קבועים, חברותות לימוד, ופעילויות רוחניות נוספות. התלמידים זוכים להכרות עם מנהגי ישראל, הלכות יומיומיות, ומעמיקים בהבנת משמעות המצוות והתפילה. הישיבה שואפת לטפח תלמידי חכמים בעלי אישיות מעוגלת ומאוזנת.

ישיבת חזון מרדכי מהווה חלק מרשת המוסדות לחוזרים בתשובה בישראל, ותורמת להתחזקות היהדות בקרב ציבור רחב. המוסד ממשיך לקלוט תלמידים חדשים ולהוות כתובת מהימנה עבור מי שמחפש מסגרת איכותית ומקצועית להעמקת הזיקה ליהדות ולתורה.