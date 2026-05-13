טראמפ מכריז על תוכנית לאומית לעידוד הילודה בארה"ב

בשעה שבמדינת ישראל נשמעים שוב ושוב קולות המזהירים מפני שיעור הילודה הגבוה בציבור החרדי, בארצות הברית מבינים דווקא את חשיבות הילודה ומכריזים על תוכנית לאומית מקיפה לעידוד הילודה. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על תקנה חדשה של משרד העבודה, המעניקה תמריצים והטבות נרחבות לחברות ולעובדים במטרה להתמודד עם מה שמכונה "משבר הילודה הלאומי".

התקנה החדשה כוללת תוספת הטבות שאינן נכללות בתוכניות ביטוח הבריאות הרגילות, ומטרתן לאפשר קבלה של טיפולי פוריות שונים. התקנה נועדה לסייע למעסיקים להעניק את ההטבות האלו מבלי לשנות את תוכניות הביטוח שהם מציעים כיום לעובדיהם.

"שיעור הילודה מתקרב לרמה הקטסטרופלית"

שר הבריאות של ארה"ב, רוברט קנדי, הבהיר כי התוכנית נפתחת בתגובה ישירה למשבר הילודה הלאומי. "שיעור הילודה בארה"ב כיום מתקרב לשיעור הילודה הקטסטרופלי המאפיין את יפן וסין, והמאיים על כלכלתן", מסר שר הבריאות.

כידוע, סין ניצבת בפני משבר דמוגרפי חסר תקדים. על פי תחזיות האו"ם, מספר התושבים במעצמה השנייה בגודלה בעולם עלול להצטמצם מ-1.4 מיליארד כיום ל-633 מיליון בלבד עד שנת 2100. שורשי המשבר נעוצים במדיניות "הילד האחד" שהונהגה במשך עשורים, והנזק נראה כבר כבלתי הפיך.

אתר חדש למידע ועזרה למשפחות

במסגרת התוכנית, הנשיא האמריקני גם הכריז על פתיחת אתר חדש שיספק מידע ועזרה לאמהות ולמשפחות. התקנה כוללת גם הנחות במס הכנסה ומימון להרחבת שירותי בריאות האם, וכן יוזמה להורדת מחירי תרופות מתאימות.

יצוין כי הממשל הסיני מנסה גם הוא להיאבק נגד השעון, ומכריז על שורת צעדים דרסטיים: הזרמת מיליארדים לתמריצי טיפול בילדים, הקצאת סובסידיות בסך 90 מיליארד יואן (כ-12.6 מיליארד דולר), והשקת תוכנית ארצית המעניקה כ-3,600 יואן בשנה לכל משפחה.

הצעד האמריקני מהווה הכרה ברורה בחשיבות הילודה לעתיד המדינה, בניגוד גמור לגישה הרווחת בישראל כלפי הילודה בציבור החרדי. בעוד שבארצות הברית רואים בעידוד הילודה צורך לאומי דחוף, בישראל ממשיכים "להזהיר" מפני שיעור הילודה הגבוה בציבור החרדי ולהציגו כאיום דמוגרפי.