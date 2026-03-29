הרמטכ"ל אייל זמיר נשמע הערב לוחמני מתמיד ובוידיאו שפרסם לציבור אמר בין היתר: "הפגיעה הנרחבת שגרמנו למשטר האיראני בשלושת השבועות האחרונים, מתחילה להצטבר לכדי הישג מערכתי-אסטרטגי, צבאי, כלכלי ושלטוני. משטר הרוע חלש יותר, איראן חשופה יותר וללא יכולת הגנה משמעותית" | צפו (חדשות מלחמה)
הסבב השלישי של השיחות בין איראן וארצות הברית נעצר היום כשלוש שעות לאחר שהחל | דיפלומט איראני: "ארצות הברית מתעקשות על אפס העשרה ועל אספקת כל האורניום המועשר בשיעור 60% לוושינגטון" | בכיר איראני: "דוחים את העיקרון לעצירת העשרת האורניום ופירוק המתקנים" (אקטואליה)
למרות עיבוי כוחות אמריקניים מסיבי ברמה שהעולם לא מכיר, בכירים איראנים מדגישים כי האופציה הדיפלומטית עדיין על השולחן, אך לא מהססים לאיים נגד הצבא החזק בעולם | "כל תקיפה תוביל לסכסוך נרחב, ותוצאת התקיפה לא תהיה כניעת איראן, אלא מתקפת נגד חסרת תקדים נגד ארצות הברית" (בעולם)
גורם מודיעין ישראלי צוטט בעיתון הבריטי "פייננשל טיימס" טוען כי היכולת של ארצות הברית לתקוף באיראן באופן אינטנסיבי מוגבל לארבעה עד חמישה ימים בלבד | לדבריו, ארה"ב תוכל לתקוף שבוע אבל "בעצימות נמוכה" (צבא וביטחון)
ז' באדר - התאריך שהפיל את הפרסיים הגיע: סיקור נרחב מהדריכות הביטחונית | בשקט בשקט: ש"ס חוזרת לממשלה - דרעי לוחץ לחקיקה מהירה | שוב מעצר ושוב ספרדי: סיקור נרחב מהדרמה בבאר שבע | הגבאים שקיבלו כרטיסים חינם לאירוע היוקרתי - והכירו טובה | 1,200 תלמידי ישיבה הכריזו: לימוד בעיון אל מול גזירת הגיוס | היערכות במירון: אלפים צפויים להשתתף בהילולת משה רבנו (מעייריב)
למעלה מארבעים יום לאחר הטבח הנורא במפגינים ברחבי איראן, בטהראן התחדשו העימותים והמחאות זה היום שלישי | במקביל, ארצות הברית ממשיכה בשינוע הכוחות לאזור, ונושאת המטוסים פורד תועדה בצהריים סמוך למפרץ סודה שבכרתים | בתוך כך, דווח על פינוי של שגרירות ארצות הברית בביירות, כאשר גם ביקור שר החוץ האמריקני רוביו נדחה ליום שני | תמונת מצב (חדשות)
אחרי סביון ובאר שבע - תורה של העיר העברית הראשונה לבחור רב | כך מנסה בנט לקושש מנדטים מרחוב שיינקין - וזוכה ל"חוסר ציבור לעניין" | הלם במיר: לראשונה הגר"א אריאלי צפוי לנאום בפומבי, הסיבה: בקשה מפורשת מהגרא"י פינקל | מכתב תלמידי הישיבות הסרוגים מוכיח - אין לחרדים מה לחפש בצה"ל | למרות חולשתו: הגר"י עדס הצליח לחזק את תלמידיו | רוחות מלחמה במזרח התיכון - האם העימות בפתח? (מעייריב)
מצרים מזעזעת את המזרח התיכון עם חשיפת הכטמ"מ "חמזה-3". בשולי המתיחות האזורית קהיר דוהרת לעצמאות ביטחונית עם יכולת שיגור לטווחים ארוכים ונחילי כטמ"מים, והופכת למעצמה תעשייתית צבאית שקובעת עובדות חדשות בשטח בשנת 2026 (העולם הערבי)
ארצות הברית טרם תקפה באיראן, אך הסימנים מעידים שייתכן שתקיפה שכזו בדרך - בעיתוי שעליו יחליט הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מוושינגטון | דו"חות מודיעין שהוצגו בפניו לאחרונה הראו שמצבו של משטר האייתוללות באיראן הוא הרע ביותר שלו מאז ההפיכה האיסלאמית בשנת 1979 (אקטואליה, צבא וביטחון)
גל קור קיצוני וסופת שלגים שמשתוללת בחוף המזרחי של ארצות הברית הביאו לביטולן של עשרות טיסות, בהן גם טיסות מישראל ואליה | מספר טיסות של חברות התעופה אל על, דלתא ויונייטד בוטלו או נמצאות בסכנת ביטול מישראל ואליה | כל הפרטים (תעופה)
ארצות הברית סוערת בעקבות תיעוד שבו נראים סוכנים של ICE מרתקים תושב מיניאפוליס לרצפה, ולאחר מכן אחד הסוכנים יורה בו למוות | מושל מינסוטה טים וולץ תקף בחריפות את התנהלות הסוכנות, וקרא לממשל טראמפ להפסיק את פעילותה הנרחבת במדינה נגד המהגרים הלא-חוקיים | "זה מחליא, תוציאו מכאן מיד את אלפי השוטרים האלימים והלא-מאומנים" (בעולם)
הזמר ליפא שמלצר ובנו, חזרו הלילה מאירוע, במהלך הנסיעה החליקו השניים עם רכב המרצדס היוקרתי ובנס גדול, הם יצאו בריאים ושלמים; "ראיתי את המוות מול העיניים, ניצלנו בנס", סיפר שמלצר ל'כיכר השבת' | תיעוד מהתאונה (חדשות חרדים)
גבר בן 35 עומד בפני עונש מאסר של 10 שנים וקנס גבוה לאחר שבחר לאיים בפצצה שנמצאת בתחום שדה התעופה - בעקבות כעסו על הרשויות בשדה | לאחר שחויב לשלם על החניה ולא היה ברשותו במה לשלם, האיש זעם והחליט לאיים על שדה התעופה (תעופה)
בישיבת הקבינט שנערכה אתמול בבית הלבן נרשמו כמה רגעים משעשעים במיוחד | נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נראה מתקשה להישאר ער, כשעיניו נעצמות מעת לעת מול המצלמות | שמו של מזכיר ההגנה פיט הגסת’ אוית עם שגיאת כתיב מביכה | מנהל התקציבים ראס ווט צולם מצייר על דף רשמי של הבית הלבן ציור נוף הכולל הרים, עצים ועננים (בעולם)