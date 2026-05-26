מטוס קרב אמריקני ממריא לתקיפות ( צילום: סנטקום )

צבא ארצות הברית ביצע אמש (שני) תקיפות שכוונו נגד יעדים איראניים באזור מצר הורמוז, וזאת על רקע הפסקת האש המתמשכת בין שתי המדינות והמשא ומתן שנקלע לקיפאון. כך על פי הודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM).

דובר הפיקוד, טימותי הוקינס, מסר בהצהרה ל-CNN כי "כוחות ארה"ב ביצעו היום תקיפות הגנה עצמית בדרום איראן כדי להגן על כוחותינו מפני איומים הנשקפים מצד כוחות איראניים". על פי הדיווח, היעדים שהותקפו כללו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים במרחב הימי. הוקינס הבהיר כי "פיקוד המרכז של ארה"ב ממשיך להגן על כוחותינו תוך הפעלת איפוק במהלך הפסקת האש המתמשכת". המהלך האמריקני מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר המגעים הדיפלומטיים בין וושינגטון לטהראן נקלעו להאטה משמעותית בימים האחרונים. באיראן הגיבו לתקיפות וטענו: "ארה״ב שוב מוכיחה שאין בה טיפת אמינות וביצעה הפרה חמורה של ההבנות" עוד הוסיפו ואיימו "התגובה תגיע בקרוב". יצויין כי ערוצי אופוזיציה איראניים לועגים למשטר שניסה להסתיר את האירוע במצרי הורמוז, ובשקט הלך לנסות לנהל את המו"מ מול ארה"ב.

נושאת המטוסים ג'ורג' וו בוש נכנסת לאזור המזרח התיכון בצל המצור ( צילום: סנטקום )

הצעה אמריקאית להעברת האורניום

במקביל לתקיפות, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע על תוכנית מפורטת להתמודדות עם מלאי האורניום המועשר של איראן. על פי ההצעה האמריקאית, החומר הגרעיני יועבר באופן מיידי לארצות הברית לצורך השמדה, או לחלופין, בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית, יושמד במקום שבו הוא נמצא.

טראמפ הדגיש כי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) תשמש עדה לתהליך ההשמדה. על פי הערכות מודיעין מערביות, איראן מחזיקה כיום במלאי של כ-400 קילוגרם אורניום מועשר לרמה של 90%, רובו מאוחסן בקומפלקס המנהרות התת-קרקעי באספהאן - כמות המספיקה לייצור מספר מתקני נפץ גרעיניים.