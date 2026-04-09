ה-FBI עצר עובדת לשעבר בפיקוד המבצעים המיוחדים (SOCOM), בחשד שהעבירה מידע ביטחוני מסווג לעיתונאי במשך כשנתיים | ראש ה-FBI, קאש פאטל, הגיב: "המעצר שולח מסר מרתיע מטעם הממשל האמריקאי, המבטיח למצות את הדין עם מי שיסכן את ביטחון המדינה" (חדשות בעולם)
מפגן כוח יוצא דופן של המרינס: מסוק התובלה CH-53E השלים ניסוי קצה שכלל תדלוק אווירי מורכב תוך הנפת שני כלי רכב במקביל. המהלך הדרמטי, שפורסם ב-World Defense News, חושף את היכולות האסטרטגיות שיגיעו בקרוב גם לחיל האוויר הישראלי (תקיפה והגנה)
יומיים אחרי הפלת מטוס הקרב F-15E האמריקני באיראן, הבוקר, הנווט שנעדר ואחריו התנהלו חיפושים נרחבים באמצעות מאות לוחמי קומנדו - אותר וחולץ ב"מבצע נועז" | טראמפ אישר וכתב: "הוא בידינו!" וסיפר כי "הוא בריא ושלם" (חדשות, בעולם)
אגף המודיעין בצה"ל מסייע לארצות הברית במודיעין איכותי ומדוייק על מצר הורמוז, האיים הסמוכים, ואי הנפט ח'ארג | שיתוף הפעולה מגיע על רקע ההיערכות האמריקנית להוציא פעולת קומנדו קרקעית באיראן במידה והמגעים בין המדינות יגיעו למבוי סתום | האמריקניים עדכנו את ישראל בתוכניות, שבמידה ויצאו לפועל, ישתתפו בהם כוחות אמריקניים בלבד (חדשות)
עשרות אלפי חיילים אמריקנים מתכוננים לפלישה אפשרית עליה יורה הנשיא טראמפ אם המשא ומתן עם איראן יוביל למבוי סתום | ארה"ב הגדילה משמעותית את מספר החיילים ברחבי המזרח התיכון, כולל יחידות צנחנים מוטסים וחיילי מארינס מובחרים (חדשות)
צבא ארה"ב שחרר סרטון המתעד תקיפות מדויקות על כלי שיט איראניים, כחלק מהתרחבות העימות במזרח התיכון | התיעוד מציג עוצמה צבאית חסרת פשרות שנועדה להבטיח את חופש השיט הבינלאומי ולהרתיע כוחות עוינים (חדשות בעולם)
המתח בציר אנקרה-וושינגטון בשיאו: טורקיה מבהירה כי לא תשלים עם שיתוף פעולה אמריקאי-כורדי נגד טהראן ומזהירה מפני ערעור היציבות האזורית | משרד ההגנה הטורקי הודיע כי הוא עוקב בדריכות אחר פעילות ארגון ה-PJAK, בעוד דיווחים חושפים התייעצויות חשאיות בין המיליציות הכורדיות לארה"ב (חדשות בעולם)
קוריאה הצפונית חושפת קפיצת מדרגה טכנולוגית מדאיגה במערך הלוחמה האסטרטגי והמשוריין שלה, המציבה אתגר חדש למערכות ההגנה המערביות | עם מנוע דלק מוצק עוצמתי במיוחד ומערכת הגנה לטנקים "שלטענתם" רושמת 100% הצלחה, פיונגיאנג מאותתת כי עוצמתה הצבאית נכנסה לשלב משמעותי של שינוי (חדשות בעולם)
מתקפת טילים וכטב"מים איראנית על בסיס חיל האוויר "הנסיך סולטן" הובילה לפציעתם של 12 חיילים אמריקאים ולנזק כבד לכוח האווירי | האירוע מוגדר כאחת הפרצות החמורות ביותר במערכות ההגנה של ארה"ב מאז החל העימות הישיר מול איראן (חדשות בעולם)
דיווח ברויטרס: בעקבות לחץ כבד מצד פקיסטן וארה"ב, הוסרו זמנית עבאס עראקצ'י ומוחמד בקר קאליבאף מרשימת המטרות הישראלית | המהלך נועד להשאיר פתח למשא ומתן מדיני, בעוד הנשיא טראמפ מקדם הצעה בת 15 נקודות לסיום המלחמה (חדשות בעולם)
הפנטגון הורה על פריסת אלפי לוחמים מהדיוויזיה המוטסת ה-82 במזרח התיכון, בעוד הנשיא טראמפ מסרב לשלול הצבת כוחות על אדמת איראן | המתיחות בשיאה עם הגעת ספינות מלחמה וכוחות נחתים לאזור, כשעל הכוונת נמצאים נכסים אסטרטגיים של טהרן (חדשות בעולם)
תיעוד דרמטי שהופץ ברשתות החברתיות חושף את רגע הפגיעה המדויקת של רחפן FPV בלב בסיס "ויקטורי" המאובטח בעיראק | התקיפה, שבוצעה על ידי מיליציות הנתמכות על ידי איראן, מסמנת עליית מדרגה מדאיגה באיום הרחפנים הזולים על יעדים אסטרטגיים (העולם הערבי)
מחלקת המדינה האמריקאית השיקה רשמית גוף חדש ורב-עוצמה שנועד להגן על הביטחון הלאומי מפני שימוש זדוני בטכנולוגיות מתקדמות ובינה מלאכותית | הלשכה החדשה תתמקד בסיכול מתקפות סייבר ואיומים במרחב החלל המגיעים מיריבות כמו איראן, רוסיה וסין (חדשות בעולם)
בראיון חסר תקדים לפודקאסט "Triggernometry", הסנאטור טד קרוז חושף גילויים מאחורי הקלעים של ההחלטות הגורליות בבית הלבן ומנבא רעידת אדמה גיאופוליטית | מחיסול צמרת המשטר באיראן ועד להגדרת כוכב התקשורת השמרני כ"דמגוג מסוכן" – קרוז מספק הצצה נדירה לעולם של עוצמה, איומים גרעיניים ומלחמה על עתיד החופש, וגם על המוסד הישראלי הגוף הכי אפקטיבי שיש בעולם ובת הדודה 'ביבי' מקובה (חדשות בעולם)
למרות הצהרותיו של הנשיא טראמפ על "שיחות טובות עם איראן", גורמים צבאיים אומרים כי אין שינוי בתוכניות של וושינגטון לשלוח עוד אלפי נחתים ומלחים למזרח התיכון | כ-2,200 חיילי מארינס ושלוש ספינות מלחמה יצאו מקליפורניה בשבוע שעבר וייתכן שייקח לפחות שלושה שבועות עד שהם יגיעו לאזור (בעולם)
במתקפה חריפה על ניהול המערכה, מזהיר ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק כי ישראל נכנסה לשלב ה"דשדוש" שעלול להסתיים בנחיתות אסטרטגית | בראיון הבהיר ברק כי פתיחת מצרי הורמוז היא יעד כמעט בלתי אפשרי הדורש מעורבות אמריקאית מאסיבית: "ככה התחילו המלחמות בווייטנאם ובעיראק" (חדשות בארץ)
בעוד 11 מיליון תושבים מנותקים מחשמל ותשתיות התקשורת קורסות, הוואנה מעלה הילוך בהכנות הצבאיות. סגן שר החוץ הקובני מבהיר: "אנחנו מוכנים לעימות צבאי", בזמן שטראמפ מאיים בכיבוש האי - כך נערכת המדינה למלחמה בתנאי עלטה מוחלטת (חדשות בעולם)