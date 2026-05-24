"סופר ריאליסטי"

קצין בכיר הופיע במסכה בשידור? התיאוריה שמשגעת את ארה"ב 

סרטון ויראלי של רוברט הרוורד בפוקס ניוז הצית תיאוריות קונספירציה על מסכת סיליקון | מה באמת קרה בשידור? (מעניין)

משמאל סגן האדמירל רוברט הרוורד, מימין הרוורד בשידור המסתורי (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ברשתות החברתיות התפרסם השבוע סרטון מתוך שידור של 'פוקס ניוז' שבו הופיע לוחם אריות הים לשעבר וסגן האדמירל בדימוס רוברט הרוורד, לאחר שגולשים רבים טענו כי נראה כאילו הוא עוטה “מסכת סיליקון היפר-ריאליסטית”.

הקטע הפך לוויראלי והצית שלל תאוריות קונספירציה. כותב הפוסט המקורי ציין כי “אחרי שצפיתי בסרטון המלא במשך חמש דקות, זה נראה לי כמו מסכה”, אך הוסיף כי אין לו כל מידע פנימי על ההפקה של פוקס ניוז או מומחיות בתחום האיפור והאפקטים.

לדבריו, “העור לא זז בצורה טבעית, יש קו ברור בין הפנים לצוואר והמרקם נראה שונה”. עם זאת הוא הדגיש כי ייתכן שמדובר בכלל בפילטר שידור, תאורה בעייתית, איפור כבד או זווית צילום חריגה.

עם זאת, הוא קשר את האירוע לאווירת חוסר האמון הכללית ברשת, וטען כי “החדשות הפכו לכל כך לא אמינות שאי אפשר לסמוך על שום דבר שרואים על מסך”.

בפוקס ניוז פרסמו תגובה שניסתה להבהיר את האירוע ולהפסיק את השמועות: "סגן האדמירל הופיע באמצעות מצלמה ניידת מרחוק. תנאי התאורה עמדו בניגוד לז'קט שלו, מה שגרם להופעת צל על צווארו". הרווארד עצמו עדיין לא התייחס לטענות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

