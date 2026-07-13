נתניהו עם הסנאטור לינדזי גרהאם ( צילום: חיים צח לע"מ )

בעולם הפוליטי האמריקני, שבו כוח מתורגם לעיתים קרובות לעושר מופלג, בלט הסנאטור לינדזי גרהאם בצניעותו הכלכלית הבולטת. למרות קריירה של 31 שנים בגבעת הקפיטול ותפקידי הנהגה בכירים במפלגה הרפובליקנית, גרהאם דורג בחלק התחתון של טבלת המשתכרים בקונגרס האמריקני.

בעת פטירתו בגיל 71, הונו הנקי של הסנאטור נאמד בכ-1.5 מיליון דולר בלבד – סכום המציב אותו במקום ה-294 מתוך 535 חברי הקונגרס. לצורך השוואה, בעוד שגרהאם החזיק בהון צנוע יחסית, עמיתו לסנאט ג'יימס ג'סטיס מחזיק בהון המוערך ביותר מ-664 מיליון דולר, למרות ששניהם השתכרו שכר שנתי זהה של 174,000 דולר. מהילדות בדרום קרוליינה ועד הסנאט שורשי נקיון הכפיים של גרהאם נעוצים בילדותו הצנועה בדרום קרוליינה. הוא גדל במשפחה ממעמד הפועלים בעיירה קטנה, שם ניהלו הוריו מסעדה ואולם ביליארד בשם "סניטרי קפה". גרהאם חי בחדר קטן ממש מאחורי העסק המשפחתי, והיה הראשון במשפחתו שרכש השכלה אקדמית. לקראת ימי מחאות? אברך וצעירים מחסידות גור וערלוי נעצרו ונשפטו קובי ישראל | 12.07.26 איראן מציגה: נתניהו וטראמפ בוכים על קברו של לינדזי | "התכוננו למוות פתאומי" ישראל גראדווהל | 09:44 כששני הוריו נפטרו בתוך תקופה קצרה של 15 חודשים, גרהאם הצעיר אימץ את אחותו בת ה-13 ודאג לחינוכה תוך כדי לימודי המשפטים שלו. רקע זה עיצב את אופיו ואת גישתו לכסף לאורך כל חייו.

הקונגרס בארה"ב

השקעות שמרניות ונכסים מצומצמים

לאורך העשור האחרון, הונו של גרהאם נותר עקבי להפליא. הוא נמנע מהימורים בבורסה והשקיע בעיקר בקרנות נאמנות ובקרנות אג"ח תאגידיות. נכסיו העיקריים היו בית צמוד קרקע בוושינגטון בשווי מוערך של כ-890,000 דולר ובית נוסף במדינת הולדתו, דרום קרוליינה.

העובדה שמעולם לא נישא ולא היו לו ילדים אפשרה לו להקדיש את חייו לשירות הציבורי ולמשימות מדיניות, מבלי לצבור נכסים חומריים משמעותיים. כפי שאמר בשנים האחרונות: "מעולם לא מצאתי זמן לפגוש את האישה הנכונה".

מורשת של מסירות ופטריוטיות

גרהאם, שנפטר לאחר נסיעה לקייב שבאוקראינה, הותיר אחריו מורשת של אהבת ישראל. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ספד לו במילים חמות: "אין לנו חבר טוב יותר מלינדזי". נתניהו הדגיש כי גרהאם הבין שביטחון ישראל ואמריקה בלתי נפרדים, וכי ישראל איבדה את אחד מחבריה הגדולים ביותר.

גם נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן ספד לסנאטור, למרות היותם מצדדים שונים של המפה הפוליטית. "לינדזי ואני שירתנו יחד בקונגרס במשך יותר מעשור", כתב ביידן, והוסיף כי "הסכמנו על החשיבות העמוקה של שירות ציבורי".

צניעותו הכלכלית של גרהאם מהווה תזכורת נדירה בעולם הפוליטי האמריקני, שבו רבים מנצלים את מעמדם להתעשרות אישית. הסנאטור מדרום קרוליינה בחר בדרך אחרת – דרך של שירות ציבורי אמיתי, מבלי לנצל את מעמדו לרווח כלכלי אישי.