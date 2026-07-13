נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז היום (ראשון) על מהלך דרמטי: ארה"ב תשתלט על מצר הורמוז האסטרטגי ותגבה תשלום בשיעור 20% משווי כל המשלוחים העוברים דרכו. ההכרזה הגיעה בעקבות קריסת המשא ומתן עם איראן ולאחר שהנשיא חשף בראיון לפוקס ניוז פרטים דרמטיים על התנהלות המגעים עם טהרן.

"ארצות הברית של אמריקה תיקרא, מעתה ואילך, בשם 'מגן מצר הורמוז'", כתב טראמפ בפוסט שפרסם. "אך למען ההגינות, היא תקבל פיצוי בגובה 20% משווי כל המשלוחים המועברים, עבור כל העלויות הנדרשות לאספקת ביטחון ובטיחות לאזור סוער זה של העולם. תהליך ההקמה יתחיל באופן מיידי".

"11 שעות של משא ומתן - ואז הם משנים הכל"

בראיון טלפוני לפוקס ניוז בשעות הצהרים חשף טראמפ פרטים שלא היו ידועים לציבור הרחב עד כה בנוגע להתנהלות המגעים עם איראן. "משהו שאף אחד לא יודע, אתמול הייתה להם פגישה של 11 שעות", סיפר הנשיא. "הכל זה 11 שעות עם הבחורים האלה - אתם יודעים, אי אפשר להכניס משפט אחד בשעה אחת, בדקה אחת. זה אמור היה לקחת דקה אחת".

לדבריו, המגעים התפוצצו מיד לאחר שהושגו הסכמות בין הצדדים. "והכל היה מוסכם אתמול, והם עוזבים את החדר והם מתקשרים חזרה ואומרים שהיינו צריכים לבצע שינויים", הבהיר טראמפ. הנשיא הדגיש כי התנהלות זו של הצד האיראני היא שהובילה לקריסת המשא ומתן ולהחלטה על המהלך החד-צדדי.

"ובכן, אנחנו משתלטים על המצר. אין להם כלום, אין להם דבר", הצהיר טראמפ בתגובה לשאלת המראיין על האיום האיראני. הנשיא דחה את החששות שהועלו בפניו לגבי התעצמות הפעילות האיראנית, והדגיש כי לצד האיראני אין כעת יכולת ממשית להשפיע על המתרחש במים הבינלאומיים.

רקע של מתיחות ותקיפות

ההכרזה של טראמפ מגיעה על רקע חידוש חילופי האש והמתקפות בין ארה"ב לאיראן באזור. רק הלילה השלים פיקוד המרכז של צבא ארה"ב גל חדש של תקיפות נגד איראן, בהן נפגעו עשרות מטרות כדי לפגוע ביכולתה של טהרן להמשיך לתקוף ספנות בינלאומית במצר הורמוז.

בין היעדים שהותקפו: מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות. בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקאיים, ספינות חיל הים ורחפנים. פיקוד המרכז פרסם תיעוד של המראת המטוסים, שיגורי הטילים מספינות המלחמה והפגיעה ביעדים באיראן.