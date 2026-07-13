השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נערך להשיק בתקופה הקרובה מנגנון חדש לקביעת רשימת מפלגת עוצמה יהודית לכנסת, שישלב בין ועדה מסדרת לבין הליך פריימריז לחברי המפלגה. המהלך, שנחשף היום באתר 'סרוגים', מהווה שינוי בשיטת העבודה של המפלגה - אך ההערכה היא שבן גביר לא מתכוון לוותר על השליטה בהרכב הרשימה הסופית.

על פי הפרטים שהתפרסמו, כל חבר מפלגה יוכל להגיש מועמדות לרשימה, וצפוי שלא תיקבע תקופת צינון - כך שגם מצטרפים חדשים יוכלו להתמודד. בימים האחרונים מזמן בן גביר ללשכתו מועמדים ומתעניינים, מציג בפניהם את המתווה ומסביר כיצד צפוי להתנהל ההליך.

השליטה תישאר ביד יו"ר המפלגה

למרות הכותרת של 'פריימריז', המתווה המתגבש מעניק משקל גם לוועדה המסדרת, וההערכה היא כי ליו"ר המפלגה תישאר מרבית ההשפעה המכרעת על הרשימה הסופית. גורמים המעורים בנושא מסבירים כי למהלך יש גם יתרון פוליטי עבור בן גביר: במקום שההכרעה תהיה אישית מול כל אחד מהמועמדים הרבים שפונים אליו, יוכל בן גביר להפנות את כולם להליך מסודר של התמודדות.

במקביל, המהלך צפוי לאפשר לעוצמה יהודית להציג כלפי הציבור מנגנון מפלגתי פעיל ופתוח יותר מזה שהיה נהוג בעבר, מבלי שבן גביר יאבד את יכולתו לעצב את הרשימה שתוגש לבוחרים. בשלב זה טרם פורסמו הכללים המלאים של ההליך, ובימים הקרובים צפויים להתברר פרטים נוספים באשר למבנה הפריימריז, הרכב הוועדה המסדרת ולוחות הזמנים.

הרשימה הנוכחית ומעמד המכהנים

ברשימה הנוכחית של עוצמה יהודית מכהנים חברי הכנסת איתמר בן גביר, יצחק קרויזר, לימור סון הר-מלך, צביקה פוגל ויצחק וסרלאוף. הרשימה נקבעה במערכות הבחירות הקודמות על ידי בן גביר עצמו, ללא הליך פריימריז. גם במתווה החדש, ההערכה היא שלפחות חלק מחברי הכנסת המכהנים ימשיכו ליהנות ממעמד מועדף, כאשר שאלת התמודדותם במסגרת ההליך החדש טרם הוכרעה סופית.

תגובת עוצמה יהודית הרשמית למהלך החדש טרם התקבלה.