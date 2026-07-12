חשבו שאיש לא רואה: המארב המשטרתי שהפתיע את מפרקי הרכבים

בפאתי הכפר ענאתא, סמוך מאוד לגדר הביטחון המפרידה, עמדה שעת כושר עבור חוליית מפרקי רכבים שחשבה כי המיקום המבודד יספק לה הגנה מפני עיניהן הפקוחות של רשויות החוק.

השטח הפתוח, המאופיין בתנועה דלילה, הפך באותן דקות לזירת פעילות קדחתנית של ארבעה חשודים. שניים מהם, כשהם עוטים כפפות עבודה על ידיהם כדי שלא להותיר טביעות אצבע מפלילות, נצמדו אל רכב ישראלי לבן וחדש שנשא לוחית רישוי צהובה, והחלו לפרק ממנו חלקי מרכב ואביזרים יקרי ערך במהירות ובמיומנות.

לצד המכונית הגנובה חנה רכב "גב" מבצעי, שהמתין עם תא מטען פתוח במטרה לקלוט את השלל המפורק, להעמיס את החלקים במהירות ולהיעלם עמם אל עומק השטח, רחוק מהישג ידם של הבעלים החוקיים. הפעולה כולה התנהלה תחת מעטה של ביטחון עצמי מופרז, מתוך הנחה כי איש לא יבחין במתרחש בנקודת הספר הרגישה הזו.

אלא שהשקט היחסי הופר באחת כאשר כוח משימה מיוחד של שוטרי תחנת בנימין ממרחב שומרון במחוז ש"י, שביצע פעילות מבצעית יזומה באזור, זיהה את ההתרחשות החשודה ממרחק. השוטרים, שמכירים היטב את נתיבי ההברחה והפירוק בגזרה, הבחינו ברכב הישראלי ובחבורה המקיפה אותו בעיצומה של המלאכה.

ברגע שהחשודים הבינו כי נחשפו וכי ניידות המשטרה סוגרות עליהם, השתררה במקום פאניקה מוחלטת; הארבעה השליכו את כלי העבודה מידיהם ופתחו במנוסה רגלית מטורפת לכל עבר. השוטרים לא היססו, קפצו מהרכבים ופתחו במרדף רגלי נחוש בסמטאות ובשטח הפתוח, ותוך זמן קצר הצליחו להשתלט פיזית על שניים מהחשודים, להכניע אותם ולכבול אותם באזיקים.

במהלך שלב תחקור החשודים בשטח, ניסה אחד העצורים לבצע תרגיל הונאה אחרון כדי לחמוק מאימת הדין. הוא סירב למסור את פרטיו האמיתיים וניסה להזדהות בפני השוטרים כאדם אחר לגמרי. אלא שהניסיון הזה עלה בתוהו; בדיקה טכנולוגית מעמיקה במערכות המחשוב המשטרתיות חשפה מיד את זהותו האמיתית, והעלתה כי מדובר בקטין ישראלי בן 17, תושב כפר עקב, אשר לחובתו כבר עומד צו מעצר פתוח ותלוי ועומד של תחנת משטרה במרכז הארץ בגין עבירות קודמות שביצע. החשוד השני שנעצר ונאזק לצדו הוא תושב שכונת סילוואן שבמזרח ירושלים, צעיר בשנות ה-20 לחייו.