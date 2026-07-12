בבלי
אבל בארה"ב

משאלה אחרונה: טראמפ חשף מה ביקש ממנו גרהאם שעות לפני פטירתו

טראמפ חשף את תוכן השיחה האחרונה עם הסנאטור לינדזי גרהאם, שעות ספורות לפני מותו הפתאומי (בעולם)

הנשיא טראמפ והסנאטור גרהאם (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית חשף כי שוחח עם הסנאטור הרפובליקני והפרו ישראלי לינדזי גרהאם בשעות הערב של שבת, שעות ספורות בלבד לפני מותו הפתאומי.

בריאיון לרשת NBC סיפר טראמפ כי גרהאם התקשר אליו לאחר שנחת בוושינגטון מביקור באוקראינה, כשהוא נחוש לקדם את חוק Save America Act - הצעת חוק פדרלית הדורשת מאזרחים להציג הוכחת אזרחות ותעודה מזהה כדי להירשם ולהצביע בבחירות.

לדברי הנשיא, "הוא אמר לי: 'אנחנו מוכנים עם חוק Save America'. הוא דחף את החוק הזה בכל הכוח. הוא סיפר שזה היה מסע ארוך מאוקראינה ונשמע מעט עייף – וזה היה טבעי – אבל מעבר לזה הוא נשמע מצוין."

לדברי טראמפ, הוא השיב לגרהאם כי החוק יקודם במהירות ואף ציין כי השניים תכננו להיפגש בקרוב. "אמרתי לו: 'אנחנו נעביר את החוק, לינדזי. נעשה את זה'. חשבנו שאולי אפילו ניפגש למחרת", סיפר הנשיא.

טראמפ הוסיף כי בסביבות השעה 1:00 בלילה קיבל הודעה מאנשי לשכתו של גרהאם על פטירתו. "פשוט לא הצלחתי להאמין. הוא היה כמו בן משפחה בשבילי. זה קשה מאוד. מדהים לחשוב שזו אולי הייתה השיחה האחרונה שלו", סיכם טראמפ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר