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"רגע של חיוך"

התגבורת הגיעה: כבאים שנאבקו בשריפה זכו לגיבוי לא צפוי | צפו

עז יוצאת דופן בשם גולדי הצטרפה לכבאים במאבק בשריפת יער בקולורדו, ליוותה את הצוות במשך שעות והעניקה להם "רגע של הקלה" במהלך העבודה הקשה (מעניין)

העז שהתלוותה לכבאים במסעם
העז שהתלוותה לכבאים במסעם| צילום: צילום: Colorado Springs Fire Department

בזמן שלוחמי האש נאבקו בשריפת יער סמוך לעיר קולורדו ספרינגס שבמדינת קולורדו, הצטרפה אליהם אורחת לא שגרתית – עז בשם גולדי, שליוותה את הצוות במשך שעות ואף כרסמה צמחייה בדרך.

לדברי סגן מפקד הכבאות טרבור לילנד, "אני לא יודע אם היא באמת סייעה בכיבוי השריפה, אבל תמיד נחמד לראות בעל חיים שלא נרתע מאיתנו."

בעלת העז, לינדזי גליידר, סיפרה כי גולדי היא "חברותית מאוד", והוסיפה כי היא פשוט רצתה לעודד את הכבאים.

לדבריה, "היא העניקה להם רגע של הקלה וחיוך אחרי העבודה הקשה שהם עושים כדי לשמור על האנשים ועל הרכוש."

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