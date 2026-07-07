קטנה, קוצנית ונראית כמו דרקון: הלטאה שיורה דם מהעיניים על האויבים

איגואנית מקרינה טקסנית ( צילום: רשתות חברתיות )

באדמות היבשות של טקסס, בין חול, עשב נמוך ושיחים קוצניים, זוחלת לה לטאה שנראית כאילו מישהו ניסה לצייר דינוזאור קטן ואז דחס אותו לגודל כף יד. הראש שלה רחב ומשוריין, סביבו מזדקרים קוצים כמו כתר מאיים, הגוף שטוח ועגלגל, והצבעים שלה משתלבים כמעט מושלם באדמה.

במבט ראשון היא לא נראית כמו טורפת מפחידה. להפך. האיגואנית המקרינה הטקסנית (Texas Horned Lizard) הנקראת גם 'לטאת דם', או בשמה המדעי Phrynosoma cornutum, היא יצור קטן יחסית, איטי למדי, כזה שמעדיף להסתתר ולא לריב. בטקסס מכנים אותה לפעמים “horny toad”, כלומר קרפדה מקורננת, אף שהיא כמובן לא קרפדה אלא לטאה. הכינוי הגיע מהמראה העגלגל והראש הקצר שלה, שנותנים לה צורה שמזכירה קצת דו-חי מוזר עם קוצים. חוקרים מתארים אותה כלטאה שטוחת גוף, חומה, בעלת קרניים בולטות על הראש ושתי שורות קשקשים משוננים לאורך הגוף. בטקסס היא גם מוגדרת כמין מאוים.

לטאת הדם ( צילום: Shutterstock )

דם מהעיניים כמנגנון הגנה "תזכורת כואבת": אלמנתו של צ'רלי קירק פרסמה וידוי עצוב לפני המשפט אריה רוזן | 06.07.26 האוליגרך המיליארדר הכניס ספר תורה לבית הכנסת החרדי: "איגור בן זויה" חזקי שטרן | 06.07.26 אבל הדבר שבזכותו היא התפרסמה בעולם אינו המראה המשונה שלה, אלא מה שהיא עושה כשהטורף מתקרב יותר מדי. ברגעי לחץ קיצוניים, הלטאה הזאת יכולה להשפריץ זרם דק של דם מאזור העיניים שלה. לא דימוי, לא הגזמה, לא טריק של סרט טבע ערוך היטב. דם אמיתי. מנגנון הגנה אמיתי. והכול מתחיל בלחץ. כדי להבין את זה, צריך לדמיין את הראש של הלטאה כמו מערכת צנרת קטנה. באזור שמסביב לעיניים יש כלי דם וסינוסים מלאי דם. כשהלטאה נמצאת בסכנה, היא מסוגלת להגביל את זרימת הדם היוצאת מהראש. הלחץ הפנימי עולה, כלי דם זעירים באזור העפעפיים נקרעים, והדם נורה החוצה דרך אזור העין. התהליך קשור לעליית לחץ הדם בסינוס האורביטלי, עד שנוצר קרע שמאפשר לדם לצאת החוצה, במקרה שתועד בעבר, פרט אחד ירה דם למרחק של כמעט מטר. זה נשמע כמו פעולה מסוכנת מאוד לבעל החיים עצמו, אבל בטבע יש מצבים שבהם גם פתרון קיצוני משתלם. הלטאה לא משתמשת בזה בכל מפגש. לפני שהיא מגיעה לשלב הדרמטי, יש לה כמה שכבות הגנה רגועות יותר. קודם כול, היא מנסה לא להיראות. צבעי הגוף שלה משתלבים באדמת המדבר ובקרקע היבשה, כך שטורף עלול פשוט לפספס אותה. אם זה לא עובד, היא יכולה לרוץ בפתאומיות למרחק קצר ואז לעצור, תנועה שמבלבלת את העין של הטורף. אם גם זה לא מספיק, היא מנפחת את הגוף, נראית רחבה וקוצנית יותר, ומקשה על בליעה. הקרניים שעל הראש והקשקשים המשוננים בצדדים הופכים אותה לביס לא נעים במיוחד. רק כשהאיום ממשיך, ובעיקר מול טורפים מסוימים, נכנס לתמונה הנשק האדום. הדם עצמו לא נועד רק להבהיל. הוא מכיל חומר שטעמו דוחה במיוחד לטורפים ממשפחת הכלביים, כמו שועלים, קויוטים וכלבים. כלומר, זו לא רק הצגה מפחידה. זו גם מתקפה כימית קטנה על חוש הטעם והריח של הטורף.

לטאת הדם ( צילום: Shutterstock )

מתי זה קורה?

וכאן מגיע החלק המעניין באמת: נראה שהלטאה לא “מבזבזת” את הנשק הזה על כל אחד. מחקר על מפגשים מבוקרים בין לטאות מקורננות מטקסס לבין כלב מצא שב-47 מתוך 55 מקרים, כלומר כ-85 אחוז, הלטאות השפריצו דם מסינוסים באזור העיניים. מול אדם שחיקה התנהגות של כלב, התגובה הופיעה הרבה פחות. כלומר, המנגנון הזה רגיש לסוג האיום, ולא מופעל באותה צורה מול כל יצור שמתקרב.

במילים פשוטות: הלטאה הקטנה הזאת יודעת משהו על האויב שלה. לא במובן מודע או מתוכנן, כמובן, אלא דרך מערכת התנהגותית שהוטמעה בה בצורה מופלאה. מול טורף שבולע לטאות קטנות, בעל חוש ריח חד וחיבה מועטה לטעם של דם דוחה, זרם קטן מהעין יכול להיות ההבדל בין חיים למוות.

וזה לא הנשק היחיד שלה. לטאת הדם היא גם מומחית לאכילת נמלים קשות במיוחד. חלק גדול מתזונתה מבוסס על נמלי קציר, חרקים עם לסתות חזקות ועוקץ. מחקר על התנהגות הטריפה שלה מציין שללטאות מקורננות מהסוג הזה יש התאמות שמאפשרות להן להתמודד עם נמלי קציר, כולל גורם בפלזמת הדם שמנטרל את הארס שלהן, וגם ריר רב באזור הלוע והוושט שעוזר ללכוד ולנטרל את הנמלים שנבלעות.

לטאות דם קטנות ( צילום: Shutterstock )

הסכנה מבני האדם

ובכל זאת, עם כל היכולות האלה, הלטאה הזאת מתקשה מול האויב הגדול באמת: האדם.

בעבר היא הייתה נפוצה הרבה יותר באזורים נרחבים בטקסס ובדרום ארצות הברית. היום היא נעלמה מחלקים גדולים מהתחום ההיסטורי שלה. הסיבות כוללות פגיעה בבתי גידול, עיור, חקלאות, שימוש בחומרי הדברה ופגיעה באוכלוסיות של נמלי הקציר, שהן מקור מזון מרכזי עבורה. גם נמלת האש הפולשת, מין אגרסיבי שאינו המזון הטבעי המועדף עליה, תרמה לשינוי המערכת האקולוגית שבה היא חיה. מחקר משנת 2021 מציין שהמין נמצא בירידה בחלקים נרחבים ממזרח תחום התפוצה שלו, בין היתר בגלל עיור, חקלאות ואובדן מיני טרף.

יש משהו כמעט אירוני בסיפור הזה. לטאה שמסוגלת לירות דם מהעיניים, להבריח חיות גדולות ולבלוע נמלים עוקצות, לא בנויה להתמודד עם כבישים, שכונות חדשות, ריסוס, חתולים וכלבים משוטטים, ושינוי איטי של בית הגידול שלה. מול טורף יש לה תשובה. מול עולם שמשתנה מתחת לרגליים שלה, הרבה פחות.

ובכל זאת, היא לא רק סיפור של דעיכה. בשנים האחרונות פועלים גני חיות, חוקרים וגופי שימור להשיב אותה לאזורים שבהם נעלמה. פרויקטים של רבייה והשבה לטבע מנסים לשקם אוכלוסיות, ובטקסס היא הפכה כמעט לסמל מקומי: יצור קטן, מוזר, קשוח, שנראה כמו בדיחה של הטבע אבל מחזיק בתוכו שיעור רציני על הישרדות ונפלאות הבורא.