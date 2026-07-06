טרגדיה בכביש: נהג אוטובוס נלכד למוות מתחת לאוטובוס בזמן החלפת גלגל

תאונת עבודה קטלנית התרחשה הערב (שני) בקיבוץ חפץ חיים שבמועצה אזורית נחל שורק, כאשר נהג אוטובוס בן 46 נלכד למוות מתחת לאוטובוס במהלך ביצוע עבודות תחזוקה. האיש, שאינו תושב המועצה, נמצא ללא סימני חיים לאחר שהאוטובוס קרס עליו בעת החלפת גלגל.

על פי הנתונים שהתקבלו, הפועל עסק בהחלפת גלגל לאוטובוס של חברה פרטית, כאשר ככל הנראה המנוף או מערכת ההרמה קרסו והרכב נפל עליו. הדרמה התגלתה במהלך סיור שגרתי של סייר הקיבוץ, שאיתר את הפועל לכוד מתחת לרכב באזור מגרש הכדורגל.

כוחות החירום הוזעקו במהירות למקום, כאשר צוותי מגן דוד אדום וכבאות והצלה החלו בפעולות חילוץ מורכבות. חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א מאיר אביבי וחובש בנימין גריינימן, שהגיעו לזירה, תיארו את הסצנה הקשה: "כשהגענו למקום התאונה ראינו את נהג האוטובוס לכוד מתחת לאוטובוס, לאחר שככה"נ ניסה להחליף גלגל והאוטובוס קרס עליו."

לאחר פעולות החילוץ שבוצעו על ידי כוחות הכבאות, ביצעו צוותי מד"א בדיקות רפואיות מקיפות. "בסיום פעולות החילוץ של הכבאים ביצענו בדיקות רפואיות, אך הוא היה ללא סימני חיים וסבל מחבלה קשה מאוד בפלג גופו העליון. לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום", מסרו החובשים.

דוברות מועצה אזורית נחל שורק פרסמה הודעה לתושבים, בה ביקשה מהם להימנע מהגעה לאזור מגרש הכדורגל ולאפשר לכוחות החירום לבצע את עבודתם ללא הפרעה. "לצערנו, במהלך סיור שגרתי של הסייר בקיבוץ חפץ חיים, אותר פועל שנלכד מתחת לאוטובוס בזמן שטיפל בו. מדובר באוטובוס של חברה פרטית. הנפגע אינו תושב המועצה", נמסר בהודעה.

תאונות עבודה קטלניות בעת ביצוע עבודות תחזוקה לרכבים כבדים אינן נדירות, ומדגישות את החשיבות הקריטית של נקיטת אמצעי זהירות מחמירים. מומחי בטיחות מדגישים כי עבודה מתחת לרכבים מחייבת שימוש במערכות הרמה תקניות ובדוקות, וכן נקיטת אמצעי ביטחון נוספים למניעת קריסת הרכב. האסון הקשה מצטרף לשורה ארוכה של תאונות דרכים ועבודה קטלניות שמתרחשות בארץ.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה, ובוחנת האם נשמרו כללי הבטיחות הנדרשים במהלך ביצוע העבודה. כמו כן, ייבדק האם היו ליקויים במערכת ההרמה או בציוד שבו השתמש הפועל. מקרים דומים של תאונות בעת עבודות תחזוקה מדגישים את הצורך בפיקוח הדוק על עמידה בתקני בטיחות.