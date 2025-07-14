באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק, התכנסו למעלה מאלף אברכי רשת הכוללים 'חפץ חיים בעיון' שבנשיאות הגה"צ רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, ל'ועידה השנתית' | במעמד הגדול השתתפו מרנן ורבנן גדולי ישראל, חברי מועצת גדולי התורה, ראשי ישיבות, רבנים ומרביצי תורה לאלפים | את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש (חרדים)
סביב שולחנות ערוכים כל טוב, במלון 'ציפורי בכפר' אשר במושב 'חפץ חיים', התכנסו עשרות תושבי רמה ב' מבית שמש, ל'כינוס לוקחי אחריות' לטובת קופת הצדקה של השכונה | את המעמד הנחה המשפיע החסידי הרה"ג ר' יחזקאל טוסיג, ורבני השכונה נשאו דבריהם לפני הציבור הרב שהתאסף יחדיו | צפו בתיעוד (חרדים)
במוצאי שבת פרשת "ויקהל - פרה" התקיים בעיר בני ברק הכינוס השנתי לכמאה "ראשי הכוללים" של רשת הכוללים 'חפץ חיים בעיון' | במרכז המעמד הופיע ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, וחיזק את ראשי הכוללים על כל פעלם הטוב (חרדים)