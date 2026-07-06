נוסעי הרכבת הקלה בירושלים נתקלו היום (שני) בהפרעה משמעותית בשירות, לאחר שתאונת דרכים באזור תחנת קריית משה הובילה להפסקה מלאה של התנועה בקטע מרכזי של הקו.

על פי הודעת חברת כפיר הרכבת הקלה, השירות הופסק לחלוטין בין התחנה המרכזית לכיכר דניה, בעקבות הנחיות משטרת ישראל.

ההפסקה הפתאומית של השירות גרמה לאי נוחות רבה לאלפי נוסעים שמסתמכים על הרכבת הקלה כעורק תחבורה מרכזי בבירה. החברה הודיעה כי הרכבת תמשיך לפעול במתכונת חלקית בשני קטעים נפרדים: מנווה יעקב עד התחנה המרכזית, ומתחנת כיכר דניה עד הדסה עין כרם.

אזור קריית משה, שכונה חרדית-דתית מרכזית בירושלים, נמצא בלב מערך התחבורה הציבורית של העיר. התאונה התרחשה בסמוך לתחנת הרכבת הקלה באזור, מה שחייב את המשטרה להורות על הפסקת התנועה לצורך פינוי הזירה וטיפול בנפגעים.

יצוין כי אזור זה היה בחודשים האחרונים במוקד מחאות חרדים נגד עבודות הרכבת הקלה בציר בר אילן, כאשר מפגינים פרצו למתחם העבודות וגרמו נזק לתשתיות. עם זאת, התאונה הנוכחית אינה קשורה למחאות אלה.

חברת כפיר הרכבת הקלה הבהירה בהודעתה כי "עם פינוי המסילות, תשוב הרכבת הקלה לפעילות סדירה לאורך כל הקו L1", והוסיפה התנצלות לנוסעים על אי הנוחות. הנוסעים התבקשו להשתמש בתחבורה חלופית או להמתין לחידוש השירות המלא.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, הבהיר לאחרונה בריאיון כי "הקו הזה ייצא לפועל, לא יעזור כלום", בהתייחסו להפגנות נגד הרכבת הקלה. ליאון הדגיש כי למרות הנזקים שנגרמו בעקבות ההפגנות, "המסילות עצמן כבר פרוסות" ופרויקט הרכבת הקלה ימשיך כמתוכנן.