"תזכורת כואבת": אלמנתו של צ'רלי קירק פרסמה וידוי עצוב לפני המשפט

משפחתו של הפעיל השמרני והפרו-ישראלי צ'רלי קירק פרסמה הצהרה לקראת פתיחת הדיון המקדמי במשפטו של טיילר רובינסון, הנאשם ברציחתו בשידור חי בקמפוס אוניברסיטת יוטה ואלי בשנה שעברה.

בהצהרה, שנמסרה בשם אלמנתו אריקה, הוריו רוברט וקתרין ואחותו מרי, נכתב: "צ'רלי היה בעל, בן, אח, חבר ואב אהוב. כל דיון בבית המשפט הוא תזכורת כואבת למותו ולאובדן ששינה את חיינו ואת חיי ילדיו ללא תקנה."

בני המשפחה הודו לציבור על התמיכה שקיבלו מאז הרצח. "אנו אסירי תודה על התמיכה, התפילות והאהבה שקיבלנו. גל החסד הזה החזיק אותנו בימים החשוכים ביותר של חיינו."

לסיום ביקשו בני המשפחה לכבד את ההליך המשפטי: "מתוך כבוד להליך השיפוטי לא נגיב מעבר לכך בשלב זה. אנו מבקשים להמשיך ולכבד את פרטיותנו בזמן שאנו מתמודדים עם האבל הכבד."

רובינסון בן ה-23 התייצב לדיון מקדמי בן חמישה ימים, שבו תידרש התביעה להציג ראיות ראשוניות שיצדיקו את העמדתו לדין. בשלב זה אין עליה להוכיח את אשמתו מעבר לספק סביר, אלא להראות כי קיימת תשתית ראייתית מספקת להמשך ההליך.