ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין היום (שני) פעם נוספת לרשת 'פוקס ניוז', לאחר ראיון נוסף שהעניק אמש. בראיון המקיף ל'פוקס וחברים' התייחס נתניהו למצב הפנימי באיראן והציג תמונה מורכבת של משטר שנשען על דיכוי אלים כדי לשרוד.

"איראן היא אומה של כ-90 מיליון בני אדם, כ-80 אחוזים מהם שונאים את המשטר הזה והיו רוצים לראות אותו נעלם", מסר ראש הממשלה. לדבריו, קיים מיעוט התומך בשלטון המבצע פשעים נגד העם האיראני, אך רוב מוחלט של האוכלוסייה מייחל לראות את המשטר נעלם מן העולם. "חטפו את העם האיראני המוכשר" נתניהו הסביר כי המיעוט השולט חטף את האנשים המוכשרים שחיים במדינה, אשר נלחמים עבור החופש שלהם. "אלו פנים של המיעוט שחטף את האנשים המוכשרים האלה, העם האיראני, האנשים שנלחמים למען החופש, נטבחו ברחובות למען החופש", אמר. זה קורה היום: משפטו הדרמטי של רוצח צ'ארלי קירק ייפתח | הראיות של התביעה - והדרישה: עונש מוות ישראל גראדווהל | 10:14 ראש הממשלה הדגיש כי לו הייתה ניתנת לעם האיראני הזדמנות אמיתית, המשטר היה קורס. "אם היו נותנים לעם האיראני הזדמנות, הם היו זורקים את הפושעים האלה החוצה", קבע נתניהו. הסכנה הגרעינית: "מאוד מאוד מסוכן" נתניהו התייחס גם לסכנה הגרעינית הנשקפת מהמשטר האיראני. לדבריו, איראן אינה ידידה של ארצות הברית ויש למנוע ממנה השגת נשק גרעיני או אמצעים להעברתו ליעדים שונים בעולם. בכך רמז ראש הממשלה נגד המהלך של טראמפ שמבקש "שלום" בינו לבין משטר הטרור. "הם לא חברים של אמריקה, ואנחנו לא צריכים לתת להם נשק גרעיני או את האמצעים להעביר אותם גם אלינו, אבל גם אליכם. זה מאוד מאוד מסוכן", אמר נתניהו והגדיר זאת כמאבק בין חופש לפנאטיות.

צלפים בהלווית חמינאי ( צילום: מסך -רשתות ערביות )

"צריך להרוג את טראמפ"

"צריך לשמוע את הסיסמאות שלהם ברחובות כעת", אמר נתניהו. "צריך להרוג את טראמפ, כמובן גם אותי אבל גם את נשיא ארה"ב". הוא ציין כי המדינות באזור מבינות שהכוח החיובי לביטחון אינו טמון באיראן, אלא במדינות המתייצבות נגדה.

"הכוח החיובי לטוב עבור ביטחון ושגשוג במזרח התיכון אינו עם איראן. אלו המדינות שעומדות נגד איראן, וזו ארצות הברית וישראל", הבהיר ראש הממשלה.

"מאות אלפי בריונים שהורגים ורוצחים"

נתניהו הסביר כי חיילי ישראל נלחמו כדי לקצץ את האיום הגרעיני והבליסטי של איראן. הוא הדגיש כי ישראל אינה תוקפת מדינות ללא סיבה מוצדקת, אלא פועלת רק בתגובה לאיום ישיר. "אתה לא תתקוף אומה אחת שלא תוקפת אותך, אם אתה לא תחת איום, אם אתה לא מאיים על ישראל, לא תהיה לך בעיה עם ישראל", אמר.

לדברי נתניהו, המשטר נשען על מאות אלפי בריונים שרוצחים את עמם. "מדוע הממשלה הזו עדיין עומדת? כי יש לה כמה מאות אלפי בריונים שהורגים, רוצחים... הם רצחו ופצעו מעל 40,000 מאזרחיהם", מסר.

הוא השווה את השיטות הללו לפעולות של חיזבאללה בלבנון וחמאס בעזה, אשר משתמשים בטרור נגד הציבור שלהם. "יש להם ציר טרור המבוסס על עריצות וטרור, ואלו שנלחמים בו הם ישראל וארצות הברית", סיכם.

מחאות באיראן ( צילום: רשתות ערביות )

פגישה עם טראמפ ומתקפה על טורקיה

נתניהו התייחס בראיון לפגישה הצפויה עם טראמפ ואמר כי עדיין לא נקבע תאריך אך אישר כי נקבע ביניהם להיפגש לאחר פסגת נאט"ו באנקרה. ראש הממשלה התייחס גם למשטר בטורקיה, למרות היחסים הקרובים של טראמפ עם מנהיגה ארדואן.

"טורקיה היא מדינה נהדרת - אך היא נשלטת בידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל", הבהיר נתניהו. "הוא מחזיק בכיבוש של מחצית מקפריסין, שהיא מדינה חברה בנאט"ו. בנוסף הוא מאיים על יוון, שגם היא חברה בנאט"ו, וכן מדבר בגלוי על כיבוש ירושלים".

ראש הממשלה גם הביע התנגדות לאספקת מטוסי F35 ומנועי מטוסים לטורקיה על ידי ארה"ב. "אני לא חושב שצריך לספק להם מטוסי F-35, או אפילו את המנועים למטוסי הקרב שלהם", אמר נתניהו.

לסיום, איחל ראש הממשלה את איחוליו לרגל 250 שנה לארה"ב. "אני מצדיע לאמריקה ביום הולדתה ה-250", חתם נתניהו את דבריו, תוך שהוא מציין כי ארצות הברית היא כוח חיובי ומשמעותי לשמירה על הדמוקרטיה והחופש בעולם.