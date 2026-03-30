המתח בציר אנקרה-וושינגטון בשיאו: טורקיה מבהירה כי לא תשלים עם שיתוף פעולה אמריקאי-כורדי נגד טהראן ומזהירה מפני ערעור היציבות האזורית | משרד ההגנה הטורקי הודיע כי הוא עוקב בדריכות אחר פעילות ארגון ה-PJAK, בעוד דיווחים חושפים התייעצויות חשאיות בין המיליציות הכורדיות לארה"ב (חדשות בעולם)
נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן מצהיר על אחדות דתית ומזהיר מפני הרפתקאות צבאיות בשטח מדינתו | בנאום תקיף, הבהיר הנשיא כי טורקיה לא תסבול פגיעה בריבונותה ותמשיך להוות מודל עולמי לחופש דת ולדו-קיום (העולם הערבי)
ששה מטוסי קרב טורקיים נפרסו בבסיס ארכאן שבצפון קפריסין, על רקע איומי הסלמה מצד איראן. בעוד יוון וצרפת שולחות פריגטות ונושאות מטוסים להגן על האי, אנקרה מבהירה: "אנחנו כאן כדי להבטיח את הביטחון". האם האי הקטן בדרך להפוך לשדה קרב (תקיפה והגנה)
טורקיה הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית של נאט"ו יירטו טיל בליסטי נוסף ששוגר מאיראן ונכנס למרחב האווירי של המדינה | באנקרה הדגישו כי "יינקטו כל הצעדים הדרושים" נגד כל איום על שטחה ועל המרחב האווירי שלה (בעולם)
משפטו הדרמטי של אקרם איממולו, ראש עיריית איסטנבול והיריב המרכזי של הנשיא ארדואן, נפתח היום תחת אישומים כבדים בשחיתות וניהול ארגון פשיעה | עם פוטנציאל לעונש מצטבר של למעלה מ-2,000 שנות מאסר, ההליך המשפטי מאיים להכריע את עתידו הפוליטי של האיש שסומן כמי שעשוי לרשת את הנהגת טורקיה (העולם הערבי)
טורקיה הדהימה את עולם הביטחון בניסוי יירוט אוויר-אוויר היסטורי. כטמ"מ ה-'AKINCI' שיגר חימוש משוטט מתקדם והשמיד כלי טיס עוין בפגיעה ישירה. היכולת החדשה מאפשרת ליירט כטמ"מים מתאבדים וטילי שיוט ללא צורך במטוסי קרב מאוישים בשינוי מאזן הכוחות באזור (בעולם)
לקראת הפגישה בין ארדואן לבין נשיא איחוד האמירויות הערביות באבו דאבי שומרים על שתיקה ומשדרים "עסקים כרגיל"| אבל בגלל "פדיחה" דיגיטלית של אנקרה התגלה הסיבה האמיתית שמאחורי ביטול הביקור המפתיע (העולם הערבי)
שר החוץ גדעון סער ייצג את ישראל בכינוס מועצת השלום בוושינגטון ביום חמישי הקרוב, כך לפי דיווחים בישראל | ההחלטה התקבלה בהנחיית נתניהו לאחר התלבטות בממשלה בנוגע לשיתוף פעולה עם גופים הכוללים את קטאר וטורקיה (חדשות)
נפילת משטר האייתוללות עלולה לערער את יציבות המזרח התיכון באופן בלתי הפיך. מניתוח האינטרסים של טורקיה, סעודיה והמלכוד הדיפלומטי הממתין לישראל, עולה תמונה מדאיגה. האם קריסת טהראן היא בשורה לעולם, או שמא פתח לכאוס אזורי חסר תקדים? יצאנו למעקב (מגזין בבלי)
שר החוץ הטורקי, האקן פידאן, התחמק באלגנטיות כשנשאל בריאיון לגבי האפשרות שטורקיה תחזיק בנשק גרעיני | השר הצהיר כי טורקיה עשויה להצטרף למרוץ חימוש אם כל מדינה באזור תצטייד בנשק גרעיני | עם זאת הדגיש כי טורקיה מחויבת לאמנה למניעת הפצת נשק כזה (בעולם)