פעילי המשט לעזה הותקפו בספרד: 4 נעצרו בעימות אלים

חזרתם של פעילי משט עזה לספרד ביום שבת האחרון לוותה בדרמה יוצאת דופן, כאשר קבלת הפנים בנמל התעופה של בילבאו הידרדרה לעימות פיזי קשה מול כוחות המשטרה המקומיים. התקרית האלימה, שסוקרה בהרחבה בתקשורת הספרדית, הסתיימה בארבעה עצורים ובפתיחת חקירה פנימית נגד השוטרים.

על פי הדיווח באתר החדשות המקומי El Diario Vasco, סמוך לשעה 14:00 יצאו שישה מפעילי המשט אל אולם הנוסעים בטרמינל. במקום המתינו להם עשרות בני משפחה, תומכים וצוותי תקשורת שהגיעו לקבל את פניהם. הפעילים התייצבו מול דלתות היציאה אל מול הקהל שהריע להם בהתלהבות.

מדחיפות לקטטה המונית

כאשר כוחות המשטרה דרשו מהנוכחים לפנות את המעבר כדי לאפשר את יציאתם של יתר הנוסעים מהטרמינל, החלו חילופי דברים ודחיפות בין הצדדים. המצב יצא מכלל שליטה כאשר אחד הפעילים פתח לפתע בריצה לעברו השני של המחסום.

שוטרים שזינקו לעברו הציתו קטטה המונית בהשתתפות הפעילים, קהל התומכים וכוחות הביטחון. בסרטונים מהזירה ניתן לראות את השוטרים שולפים אלות, מכים את המעורבים ומרתקים אותם לקרקע בכוח. התיעודים, שהופצו ברשתות החברתיות, עוררו ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה.

בסיום העימות נעצרו ארבעה בני אדם – שניים מפעילי המשט ושניים ממקבלי הפנים. החשודים מואשמים בעבירות של אי-ציות חמור, התנגדות למעצר ותקיפת שוטר. בעקבות התיעודים, מחלקת הביקורת של משטרת חבל הבאסקים הודיעה כי תפתח בחקירה לבדיקת תקינות פעולת השוטרים והאם היא תאמה את הנהלים.