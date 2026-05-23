פעילי המשט לעזה הותקפו בספרד: 4 נעצרו בעימות אלים

חזרתם של פעילי משט עזה לספרד ביום שבת האחרון לוותה בדרמה יוצאת דופן, כאשר קבלת הפנים בנמל התעופה של בילבאו הידרדרה לעימות פיזי קשה מול כוחות המשטרה המקומיים. התקרית האלימה, שסוקרה בהרחבה בתקשורת הספרדית, הסתיימה בארבעה עצורים ובפתיחת חקירה פנימית נגד השוטרים.
על פי הדיווח באתר החדשות המקומי El Diario Vasco, סמוך לשעה 14:00 יצאו שישה מפעילי המשט אל אולם הנוסעים בטרמינל. במקום המתינו להם עשרות בני משפחה, תומכים וצוותי תקשורת שהגיעו לקבל את פניהם. הפעילים התייצבו מול דלתות היציאה אל מול הקהל שהריע להם בהתלהבות.
מדחיפות לקטטה המונית
כאשר כוחות המשטרה דרשו מהנוכחים לפנות את המעבר כדי לאפשר את יציאתם של יתר הנוסעים מהטרמינל, החלו חילופי דברים ודחיפות בין הצדדים. המצב יצא מכלל שליטה כאשר אחד הפעילים פתח לפתע בריצה לעברו השני של המחסום.
שוטרים שזינקו לעברו הציתו קטטה המונית בהשתתפות הפעילים, קהל התומכים וכוחות הביטחון. בסרטונים מהזירה ניתן לראות את השוטרים שולפים אלות, מכים את המעורבים ומרתקים אותם לקרקע בכוח. התיעודים, שהופצו ברשתות החברתיות, עוררו ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה.
בסיום העימות נעצרו ארבעה בני אדם – שניים מפעילי המשט ושניים ממקבלי הפנים. החשודים מואשמים בעבירות של אי-ציות חמור, התנגדות למעצר ותקיפת שוטר. בעקבות התיעודים, מחלקת הביקורת של משטרת חבל הבאסקים הודיעה כי תפתח בחקירה לבדיקת תקינות פעולת השוטרים והאם היא תאמה את הנהלים.
"עינו אותנו בכל דרך אפשרית"
לוקה רמירו, ממחוז נווארה ואחד מששת הפעילים ששבו לספרד, תקף בתקשורת המקומית את התנהלות הכוחות. לדבריו: "התחילו לדחוף אחד את השני והוציאו אותם משם במכות. עצרו ארבעה".
עוד טען רמירו כי הפעילים עברו התעללות בישראל: "היינו 72 שעות בידי הציונים, שעינו אותנו בכל דרך אפשרית. חלק מאיתנו חזרו עם צלעות שבורות וכתף מרוסקת, והדבר הראשון שעושים לנו זה לתת לנו עוד מכות".
בברצלונה: קבלת פנים אוהדת
בניגוד מוחלט למהומה בבילבאו, בנמל התעופה בברצלונה נערכה במקביל קבלת פנים שקטה ואוהדת. אל המקום הגיעו כ-20 פעילים ספרדים נוספים מאותו משט, ואת פניהם קיבלו כ-200 איש.
בקהל בברצלונה נכחו אישי ציבור בכירים, ובהם שר התרבות הספרדי ארנסט אורטסון, וכן חברי פרלמנט ספרדים ואירופים. הנוכחים קיבלו את הפעילים בקריאות "פרי פלסטיין" ובסיסמאות כגון "ישראל היא לא מדינה, היא כיבוש".
העקיצה הישראלית
משרד החוץ הישראלי מיהר לנצל את תקרית האלימות בבילבאו כדי לשגר עקיצה לעבר ממשלת ספרד, המפגינה קו עוין כלפי ישראל. בחשבון ה-X (טוויטר) הרשמי של המשרד שותף סרטון העימות בנמל התעופה, לצד הכיתוב האירוני: "אנו דורשים הסבר מממשלת ספרד באשר ליחס שלה כלפי פעילי המשט".
