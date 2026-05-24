ניגוד עניינים בוועדת הבחירות: דודה יועמ"שית, אחיין במטה בנט

מינוי חדש בוועדת הבחירות המרכזית מעורר ביקורת ציבורית נרחבת, לאחר שהתברר כי היועצת המשפטית החדשה של הוועדה, עו"ד יפעת סימינובסקי, היא דודתו של עוז סימינובסקי שגויס השבוע למטה הקמפיין של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. המינוי, שבוצע בחפזון לפי הדיווחים, מעלה שאלות קשות בנוגע לניגוד עניינים פוטנציאלי במוסד המפקח על הבחירות והמפלגות.

הביקורת המרכזית מתמקדת במצב שבו אדם המשמש כסמכות משפטית בלתי-תלויה בוועדת הבחירות, הגוף האמור לקבל החלטות לגבי מפלגות ולפקח על ניהול מערכת הבחירות, נמצא בקשר משפחתי קרוב עם יועץ בכיר במטה קמפיין של אחת המפלגות המתמודדות. מדובר במצב חסר תקדים שמעמיד בסימן שאלה את יכולתה של הוועדה לפעול באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי. מינוי שנוי במחלוקת על פי הדיווחים, המינוי של יפעת סימינובסקי לתפקיד היועצת המשפטית של ועדת הבחירות בוצע בחפזון ובלא שהתקיים הליך מסודר. המבקרים מצביעים על חוסר ניסיונה של סימינובסקי בתחום הבחירות והפיקוח על מפלגות, ותוהים מדוע נבחרה דווקא היא לתפקיד הרגיש הזה בעיתוי כה קריטי. כזכור, השופט נעם סולברג מינה לאחרונה את עו"ד דין ליבנה לתפקיד מ"מ מנכ"ל הוועדה, מינוי שגם הוא עורר ביקורת. ליבנה כיהן בתפקיד היועץ המשפטי של הוועדה במשך 13 שנה ועזב את תפקידו בינואר האחרון על רקע מחלוקת עם מנכ"לית הוועדה דאז, עו"ד אורלי עדס.

גיוס לקמפיין בנט

עוז סימינובסקי, אחיינה של היועצת המשפטית החדשה, הצטרף השבוע באופן רשמי למטה הקמפיין של מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד. סימינובסקי יהיה חלק מצוות היועצים והאסטרטגים של המפלגה, תפקיד שמעמיד אותו במרכז קבלת ההחלטות הקמפיינית.

בנט, שחזר השבוע לפעילות פוליטית אינטנסיבית, הגיע לכנסת לראשונה מזה ארבע שנים ופתח את ישיבת סיעת 'ביחד'. במהלך הישיבה הציב אולטימטום קשה למפלגות החרדיות והבהיר כי ללא 'שוויון מלא בנטל' לא יהיו חלק מהקואליציה העתידית.

תגובת עוז סימינובסקי

בתגובה לביקורת, מסר עוז סימינובסקי כי דיווח על הקשר המשפחתי למי שצריך, וכי הוא סומך על המקצועיות של דודתו ב-100 אחוזים. סימינובסקי הפנה את השאלות בנושא אל דודתו עצמה, תוך שהוא מבהיר כי לא רואה בכך בעיה.

עם זאת, גורמים משפטיים מציינים כי עצם הדיווח על ניגוד עניינים אינו מספיק, וכי במצב כזה נדרשת הימנעות מוחלטת מטיפול בכל נושא הקשור למפלגת 'ביחד'. השאלה המרכזית היא האם ניתן לשמור על אובייקטיביות מלאה כאשר קרוב משפחה מעורב באופן ישיר באחת המפלגות המתמודדות.