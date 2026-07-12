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רדיפת עולם התורה

לקראת ימי מחאות? אברך וצעירים מחסידות גור וערלוי נעצרו ונשפטו 

יממה עמוסה של רדיפת עולם התורה: שני חסידי גור וחסיד ערלוי נעצרו היום (ראשון) ונשלחו לכלא הצבאי | אחד מהם, אברך תושב אשדוד, נשפט לעשרים יום בכלא הצבאי והווא כעת עושה אאת דרכו לשם (חרדים)

מעצר. אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

רדיפת עולם התורה: צעיר מחסידות גור, תלמיד ישיבת חידושי הרים של גור, נעצר לאחר שהגיע ללשכת הגיוס בנסיון ״להסדיר מעמד״. הוא נשפט ל-20 ימים בכלא הצבא.

בנוסף, נעצר היום אברך חסיד גור תושב אשדוד ונשפט לעשרים יום בכלא 10, על פי הדיווחים, הוא עושה את דרכו כעת לכלא הצבאי.

במקביל, דווח על צעיר חסיד ערלוי ותלמיד ישיבת אורייתא החסידית, שנעצר לאחר שהתייצב בבאר שבע בניסיון להסדיר את מעמדו, והועבר לכלא 10.

כזכור, לפני כחודש נערכה ההפגנה המשמעותית ביותר של חסידות גור, כאשר רבבות חסידים הגיעו למחות בעקבות מעצר בחור ישיבה מאשדוד שהוגדר כ. באורח נדיר, האדמו"ר מגור הגיע אישית להשתתף בעצרת.

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