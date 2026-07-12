לקראת ימי מחאות? אברך וצעירים מחסידות גור וערלוי נעצרו ונשפטו 

רדיפת עולם התורה: צעיר מחסידות גור, תלמיד ישיבת חידושי הרים של גור, נעצר לאחר שהגיע ללשכת הגיוס בנסיון ״להסדיר מעמד״. הוא נשפט ל-20 ימים בכלא הצבא.

בנוסף, נעצר היום אברך חסיד גור תושב אשדוד ונשפט לעשרים יום בכלא 10, על פי הדיווחים, הוא עושה את דרכו כעת לכלא הצבאי.

במקביל, דווח על צעיר חסיד ערלוי ותלמיד ישיבת אורייתא החסידית, שנעצר לאחר שהתייצב בבאר שבע בניסיון להסדיר את מעמדו, והועבר לכלא 10.

כזכור, לפני כחודש נערכה ההפגנה המשמעותית ביותר של חסידות גור, כאשר רבבות חסידים הגיעו למחות בעקבות מעצר בחור ישיבה מאשדוד שהוגדר כעריק. באורח נדיר, האדמו"ר מגור הגיע אישית להשתתף בעצרת.