שעות לאחר שאושר: גדולי התורה הספרדים הכריזו מאבק נגד חוק הקפאת המעצרים

גדולי הרבנים וראשי ישיבות מהציבור הספרדי הכריזו על יציאה למאבק נגד חוק הפסקת מעצרי עריקים שעבר היום (ראשון) בוועדת החוץ והביטחון. הרבנים כתבו כי כיוון שהחוק כולל פיקוח על מי לומד תורה ומי לא, מדובר בנתינת סמכויות רבות מדי למדינה.

על פי המתווה שאושר, לא יינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד לומדי תורה המיועדים לשירות במשך 90 יום. עם זאת, החסינות אינה אוטומטית. בני הישיבות וראשי הישיבות יידרשו להגיש תצהירים לוועדה צבאית מיוחדת שתוקם בתוך שבוע, ולעמוד בתנאים מחמירים.

במכתבם כתבו הרבנים: "הנה חוק המעצרים הלזה, כולל בתוכו את אותם מנגנוני פיקוח הרסניים, ושיטת "הפרד ומשול" - כפי שהיו בחוק הגיוס ("מתווה ביסמוט" אשר התנגדו לו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א מכל העדות והחוגים בארץ ובחו"ל)".

הרבנים כתבו כי משמעות החוק היא "מיטוט חומות עולם התורה, והסכמה להכפיף ולהכניס את היכלי התורה והישיבות אל תחת שליטה מלאה ופיקוח הדוק מטעם הרשויות, הכוללות "ביקורות פתע" פולשניות כנגד כל בחור ואברך באופן אישי וממוקד - על כלל ההשלכות החמורות שבכך, ובידי המפקחים ושולחיהם תינתן הסמכות הבלעדית לחרוץ את גורלו ועתידו של כל בחור ואברך".

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במכתבם, מפרטים הרבנים ארבעה נקודות בעייתות בחוק:

ראשית, כל תלמיד שייתפס בביקורת על היעדרות חוזרת, גם אם יחסיר רק שעה אחת מתוך 9 שעות הלימוד הקבועות ומוגדרות בכל יום 09:00-13:00 15:00-19:00 ועוד שעה 1 בלילה - תחול עליו לאלתר חובת מעצר באופן ממוקד ויחידני.

הרבנים כתבו כי "בשיטת "הפרד ומשול" שהחוק יוצר, המעצרים יהפכו ל"ברי-ביצוע" לאין ערוך יותר מהמצב כיום. זאת מחמת שחובת המעצר תחול באופן ממוקד ויחידני על בחורים ואברכים רבים באופן הולך ומתגבר, אשר מעתה ייאלצו להתמודד לבדם כ'יחידים' מול רשויות המדינה ללא גב ציבורי איתן, וזאת בשונה מהמצב כיום בו "כלל הציבור החרדי' נתונים באותו מצב, ומשכך כולם מאוגדים יחדיו בערבות הדדית איתנה אשר מונעת מהרשויות לבצע מעצרים נרחבים בפועל, או להוביל חלילה לגיוס. וכפי שמעידים ראשי הרשויות בעצמם".

הרבנים הוסיפו כי "מיותר לציין, כי תוך תקופה בני ישיבה רבים ימצאו את עצמם חייבי מעצר, ובפרט מקרב הציבור הספרדי המתגוררים לרוב באיזורי פריפריה - שיסומנו ראשונים כמטרה לחץ, וכפי שהניסיון המר הוכיח".

בנוסף, קובלים הרבנים כי החוק מחייב את ראשי הישיבות והכוללים להיות "מוסרים" רח"ל, ומחיל עליהם חובת דיווח שוטף על כל תלמיד שאינו ממלא בשלימות את כל שעות הלימוד הקבועות עפ"י החוק. וכמו כן החוק מחייב מעקב וועדה שתקבל דיווחים שוטפים ומפורטים מאת המפקחים - על ביצוע הביקורות בפועל, ועל תוצאות הביקורות.

כמו כן, במידה ותהיה היעדרות חוזרת של 20% מכלל התלמידים, תוסר הישיבה מרשימת הישיבות המוכרות, וכל תלמידיה יאלצו לנדוד ולמצוא תוך פרק זמן קצר מקום לימודים שיסכים לקחת עליהם חסות, להצילם מצו מעצר.

עוד הדגישו הרבנים במכתבם כי מנגנוני הפיקוח ומערך הביקורות הפולשניות הללו "יעבירו את כל האווירה בישיבות ביצירת מעגלים בלתי פוסקים של לחץ, מתח ותרעומות בין התלמידים לראשי הישיבות - אשר יאלצו לסלק תלמידים שאינם "מושלמים" בשמירת זמנים, מחמת חרב הביקורות המונפת, באופן שייעקרו מהיסוד כל התנאים הרוחניים והנפשיים הנצרכים להתפתחות והצלחה בלימוד".

הרבנים כתבו בכאב כי "הדבר ברור שגם אילו החוק ייפסל או יפקע תוך תקופה קצרה - עצם ההסכמה לחוק - היא נתינת חרב ביד רודפי התורה להטמיע את מנגנוני הפיקוח ולפרוץ את חומות עולם התורה!".

הרבנים הוסיפו כי "כבר הוכח בעניין הסנקציות, שעצם ההסכמות והדיונים עליהם, גרמו שהם יושתו בפועל עוד טרם חקיקת החוק, ומאידך רואים בחוש, שרק העמידה בתוקף על משמרת עולם התורה יחד עם רוח התנגדות ציבורית איתנה כנגד הגזירות, הם שבס"ד עוצרות בעד המשחית".

עוד הוסיפו והדגישו כי ,החוק אינו עוסק כלל לבטל את כל שאר הסנקציות המשפילות ושלילת ההטבות המופעלות כעת כנגד בני התורה, ומשאירם על כנם באופן המבטא כעין הסכמה לכך, וכדי בזיון וקצף!".

הרבנים חתמו את מכתבם הכואב וכתבו: "ממאנים אנו להאמין שאדם המוגדר חרדי יעז לתמוך בחוק הרסני זה, וחובה גמורה להתנגד לו בכל תוקף! וכבר הובטחנו "כי לא תישכח מפי זרעו", והתורה הקדושה תדאג לה וללומדיה, ועל רחמי ה' אנו בטוחים".