שעות אחדות לאחר שאושר, גדולי הרבנים וראשי ישיבות מהציבור הספרדי פרסמו מכתב חריף נגד חוק הפסקת מעצרי עריקים | הרבנים כתבו כי כיוון שהחוק כולל פיקוח על מי לומד תורה ומי לא, מדובר בנתינת סמכויות רבות למדינה | הרבנים כתבו כי משמעות החוק היא "מיטוט חומות עולם התורה, והסכמה להכפיף ולהכניס את היכלי הישיבות אל תחת שליטה מלאה של הרשויות" (חרדים)
מעמד מרטיט של תפילה, סליחות וחיזוק נערך אתמול בבית הכנסת "אביר יעקב" בבני ברק לרגל ימי השובבי"ם • הדיין המקובל הגאון רבי ציון בוארון הגיע במיוחד לעמוד בראש המעמד ולעורר את הלבבות לימי התיקון • המרא דאתרא הגר"א מועלם: "זמן של רחמים ועת רצון לישועה" | צפו (חרדים)
בנאום דרמטי ומפורט, הסביר הדיין המוערך מה הבעיה בחוק הגיוס, וטען: "מחפשים את הספרדים שלנו שהם חלשים יותר, וככה הם רוצים להרוס את כל הישיבות. בש"ס מאיימים על ראשי ישיבות, מי שישתתף כאן בעצרת נוריד לכם תקציבים, זה המצב שיש היום. איפה האמת?! אנחנו דואגים לילדים שלנו לנכדים שלנו", וכן הוא הסביר מדוע 'דגל' תומכת בחוק | צפו (אקטואליה)