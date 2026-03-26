תיעוד מרהיב: זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגיע אתמול (ד') לסיור הלכתי מפורט במאפיית מצות מכונה בירושלים | במהלך הביקור, עקב ראש הישיבה מקרוב אחר כל שלבי הייצור, בדק בדקדקנות את המכונות ושוחח ארוכות עם צוות המשגיחים על הידורי הכשרות | בסיום הסיור קיים ראש הישיבה מצוות הפרשת חלה (חרדים)
כמדי שנה בחודש ניסן, יצא ראש הישיבה חכם משה צדקה למעמד ברכת האילנות ברוב עם. המעמד התקיים ביער הסמוך לשכונת רמת אשכול בירושלים, בהשתתפות קהל רב של תלמידים ותושבי האזור | לאחר אמירת הברכה והמזמורים הנהוגים, ערך ראש הישיבה במקום טיש 'לחיים' קצר, במהלכו נשא חכם משה צדקה דברי חיזוק לקראת חג הפסח (חרדים)
תיעוד מרומם מהיכלה של ישיבת 'פורת יוסף' של יום ראש חודש ניסן בצל ראש הישיבה, הגאון חכם משה צדקה | בעת קריאת התורה עלה ראש הישיבה לתורה, ולאחר התפילה קרא כנהוג את 'פרשת הנשיאים' המעוררת רחמי שמים מרובים | לאחר מכן ערך ראש הישיבה 'טיש לחיים' קצר לכבוד ראש החודש, ובמהלכו פצח בשירת 'עוצו עצה ותופר' יחד עם תלמידי הישיבה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
שוקי לרר מגיש תיעוד מיוחד ממעונותיהם של גדולי הדור הספרדים המאירים את העולם באור תורתם ומתגוררים בעיר הקודש ירושלים • וגם תיעוד אצל אצל הגאון רבי יהודה כהן שנולד על אדמת פרס • גלריה מרהיבה של יין, ברכה והוד יהודי פועם בבירה (חרדים)
אשרי עין ראתה: בהיכל כולל "תורת יוסף" בביתר עילית נערך מעמד סיום הש"ס ברוב פאר והדר. בראשות ראש הכולל הרה"ג ר' חיים שמעון רביע, ובהשתתפותם של גדולי התורה וזקני הדור, ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה והגאון רבי יצחק רצאבי | שיאו של המעמד נרשם עם הופעתו של הצדיק הישיש הגאון חכם אפרים רביע, שהרעיף מברכותיו על מסיימי הש"ס | צפו בתיעוד (חרדים)
לאחר שהתפרסם בשם אחד מראשי הישיבות החשובות, על כך שהגאון חכם משה צדקה, מגדולי הדור הספרדיים, תומך באיזו צורה בחוק הגיוס, נכנסו מספר תלמידים למעונו של הרב צדקה, והוא תקף בחריפות: "מי שאמר ככה - רשע! אני מכחיש את הדברים ואני מקפיד עליו. תגידו לו שהקפידא שלי… לא כדאי לך" | צפו (חרדים)
תחת מעטה סודיות התכנסו הערב בירושלים עשרות אדמו"רים ורבנים, כשמיקום הכינוס נשמר בסוד, במטרה להתנגד לחוק הגיוס בכל אופן שהוא | ההזמנות לרבנים נשלחו בתזמון שקט, וההחלטה נפלה: עצרת ענק ביום שני הקרוב • הרבי מסלאנים בזעקה: "יש ערכים שהם למעלה מהחיים" (חרדים)
בישיבת 'פורת יוסף' לא זוכרים מחזה כזה: בעת מסיבת החנוכה חשף ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה שיר מיוחד פרי לחנו, המרמז את שמו בבתים של שבח והודיה | במהלך המסיבה הרחיב ראש הישיבה על גזירות "להשכיחם תורתך" | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
הצלם החביב ש.פ.ה. בחר לבלות את לילות החנוכה בבתי גדולי ישראל חכמי ספרד הנודעים, וחזר עם גלריה מרהיבה מהימים הראשונים של החג בצילם של גדולי ישראל בבני ברק ובירושלים, החל ממעונו של גאב"ד 'יורה דעה', ועד למעונו של ראש הישיבה הגר"מ צדקה | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
מרנן גדולי ישראל, ראשי הישיבות, מרביצי תורה, אדמו"רים ומנהיגי קהילות הקודש מכלל החוגים, העדות וחצרות הקודש, עלו ובאו במהלך השבוע האחרון למעונו של ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, כדי לנחמו על פטירת אחיו הגה"צ רבי שאול צדקה זצ"ל ראש הכולל בבית הכנסת העתיק "בכר" בשכונת מקור ברוך ומנקיי הדעת שבירושלים שהלך לעולמו בגיל 81 • תיעוד מסכם (חרדים)
בין מרנן ורבנן גדולי ישראל שעולים בימים אלו לניחום אבלים אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, היושב שבעה על פטירת אחיו, הגאון רבי שאול זצ"ל, נצפה הגאון רבי רפאל ברלין, ראש ישיבת 'ראשית חכמה', ידידו רבות בשנים של ראש הישיבה | במהלך הניחום התפתח דיון מעניין בין הרבנים האם יש חיוב להיות בצער בשבעה ועל החילוק בין האבלות לחובה בצער צפו בדיון המעניין (חרדים)
המונים ליוו השבוע למנוחות את הגאון רבי שאול צדקה זצ"ל, ראש כולל 'בכר' בשכונת 'מקור ברוך' בירושלים, בנו של מרן רה"י חכם יהודה צדקה זצוק"ל, ואחיו של יבלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה | מסע ההלוויה יצאה מהיכל ישיבת 'פורת יוסף' אל עבר הר המנוחות, שם נטמן |ראש הישיבה יקבל תנחומין מדי יום מימי השבעה, לפנה"צ בביתו, ואחה"צ בבית האבלים | צפו בתיעוד ממסע ההלוויה (חרדים)
לרגל יומא דהילולא השלושים וארבע של ראש ישיבת "פורת יוסף" הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, פקדו המונים את קברו בבית העלמין בסנהדריה בירושלים | בנו, מ"מ ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, פקד את הציון הק' תיכף אחר תפילת 'נץ החמה', כשלאחר אמירת תהילים בהתעוררות עצומה, אמר קדיש יתום, והעלה נר לזכר נשמתו | צפו בתיעוד ענק (חרדים)