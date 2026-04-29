הגר"מ צדקה בישיבת תורת אברהם | "תפקידנו היום בישיבות להציל חיילים"

תיעוד מרומם מישיבת 'תורת אברהם': עשרות סיומי מסכתות שנלמדו בשעות הקטנות של הלילה • הגר"מ צדקה בשיח מרטיט: "אם החיילים היו יודעים כמה אתם מצילים אותם - היו מבקשים שתלמדו" • הראשל"צ הגרש"מ עמאר לבחורים: "הסיומים הם רק המקפצה לעיון" • צפו בגלריה המרהיבה (חרדים)

הגר"מ צדקה בישיבת תורת אברהם (צילום: יעקב כהן)

בישיבה הגדולה 'תורת אברהם' התקיים מעמד מרומם ורב רושם של עשרות סיומי מסכתות מכל חלקי הש״ס, אשר נלמדו על ידי בני הישיבה מחוץ לסדרי הלימוד, במסגרת כולל "משכימי קום" וסדר ד׳ עד השעות הקטנות של הלילה מתוך שקידה עצומה ועמל תורה במסירות.

במעמד השתתפו מרנן ורבנן גדולי ישראל. הגר"מ צדקה ראש ישיבת פורת יוסף גאולה, הראשל"צ הגרש"מ עמאר ורבני הישיבה.

בדברים שנשא הגר"מ צדקה, עמד על חובת השעה בלימוד התורה מתוך שמחה, חיות והתלהבות ובפרט עכשיו כשיש חבלי משיח. הגר"מ צדקה הוסיף כי תפקידנו היום בישיבות לא רק ללמוד, אלא גם להציל חיילים. "אם החיילים היו יודעים כמה בני הישיבות מצילים אותם, היו עומדים ומבקשים שבני התורה ילמדו טוב. ככל שנלמד בחשק ובהתלהבות ככה נציל את החיילים". 

בסיום דבריו פנה לבני הישיבה ואמר כי יש להם שתי זכויות גדולות: האחת, עצם היותם בני ישיבה קדושה. והשנייה שזכו ללמוד בישיבתו של הגר״ד זאדה שמשריש בתלמידיו את שמחת ואהבת התורה.

הראשון לציון הגרש"מ עמאר חיזק בדבריו את בני הישיבה ואמר כי כאשר רואים עשרות בחורים הזוכים לסיים מסכתות חשובות בש״ס, זה שמחה גדולה. אולם צריך לזכור שזו רק מקפצה ומדרגה להמשיך הלאה בלימוד התורה. כמו"כ ביקש מבני הישיבה להשקיע בלימוד העיון שזה עיקר הלימוד לדבריו.

ראש הישיבה הגר״ד זאדה הודה לגדולי ישראל על השתתפותם וחיזק את בני הישיבה מסיימי המסכתות להמשיך בדרך של עמל, שקידה ושמחה בלימוד התורה, מתוך שאיפה מתמדת לעלות ולהתעלות במעלות התורה והיראה.

המעמד נחתם באווירה מרוממת של שמחה בשירה ובריקודים נלהבים, ובסעודה של מצווה לכבודה של תורה ברוב פאר והדר כאשר בני הישיבה מביעים את שמחתם הגדולה על הזכות לסיים מסכתות רבות ולהתחזק בלימוד התורה מתוך קבלה לסיים את כל התלמוד הבבלי עד סוף הזמן ביתר שאת וביתר עוז.

הגר"מ צדקה בישיבת תורת אברהם (צילום: יעקב כהן)
