הפסקת העבודות במירון ( צילום: דוד כהן - פלאש 90 )

למרות המתווה המאושר שהושג בעמל רב בימים האחרונים, עלה היום (רביעי) השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למירון והכריז כי הוא מתנגד למתווה ודורש שינויים מהותיים בו. "פיקוד העורף הפנה עורף, אנחנו דוהרים בעיניים פקוחות לאסון הבא", טען השר במהלך דיון.

המתווה שאושר עקרונית על ידי פיקוד העורף בשיתוף משרד ירושלים ומסורת ישראל, קובע שהייה של עד שעתיים בלבד במירון, עם פיזור ל-4 מתחמים מרכזיים - מתחם הציון, מתחם בני עקיבא, מתחם המושב ומתחם 89. בכל מתחם יוכלו לשהות עד 1,500 איש בו-זמנית, כאשר ההגעה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. "לא אפקיר את אחיי החרדים" בדיון שהתקיים היום בהשתתפות מפכ"ל המשטרה, מפקד מחוז צפון, נציב כבאות והצלה וקציני משטרה בכירים, הבהיר בן גביר כי מבחינתו מדובר בקו אדום. "ללא מתווה ביטחוני מוסכם ובר-יישום, לא אאשר את קיום ההילולה בהיקף רחב", הצהיר השר. אלו המדינות שמחזיקות ב-F-35 - והיכולות המיוחדות שיש רק לישראל דניאל הרץ | 18:22 לטענת בן גביר, האחריות המוטלת על כתפי גורמי הביטחון מחייבת פתרונות קונקרטיים לאיום הרקטי ולא רק הגבלות על הנייר. "לא אפקיר את אחיי החרדים", כך טען במהלך הדיון.

המשטרה: "הימור מסוכן על חיי אדם"

בסיכום הדיון הובהר כי מבחינת המשטרה, פתיחת ההר לעשרות אלפי אנשים ללא מענה אבטחה מול ירי תלול מסלול היא הימור מסוכן על חיי אדם. גורמי הביטחון הציגו בפני השר את החששות מפני תרחיש של ירי רקטות או טילים לעבר ההמונים המתקהלים במירון.

השר סיכם את דבריו בטענה כי הוא רואה בעצמו אחראי לשלום הציבור החרדי המגיע להר, ולא יאפשר מצב שבו הבירוקרטיה או חוסר התיאום הביטחוני יובילו לטרגדיה לאומית נוספת במירון.

המתווה שאושר בעמל רב

יצוין כי המתווה שבן גביר מבקש לשנות הושג לאחר ימים של דיונים מורכבים בין כלל הגורמים הביטחוניים והאזרחיים. המתווה גובש על ידי משרד ירושלים ומסורת ישראל ואושר באופן עקרוני על ידי פיקוד העורף, כאשר גם מפקד מחוז צפון במשטרה בירך על ההסדר.

על פי המתווה המאושר, ההילולה תימשך כ-40 שעות רצופות, כאשר מכירת הכרטיסים תתבצע בשיטת "כל הקודם זוכה" מ-11 נקודות יציאה ברחבי הארץ. הרקע להחלטה המחמירה נעוץ במצב הביטחוני המורכב בצפון והגבלות פיקוד העורף.

ממתינים לתגובה רשמית

כעת ממתינים במשרד לביטחון לאומי לתגובה רשמית ולמתווה מעודכן מפיקוד העורף שיאפשר את קיום ההילולה באופן בטוח לפי דרישות השר. לא ברור עדיין אם פיקוד העורף יסכים לשנות את המתווה שכבר אושר, או שהדבר יוביל למשבר נוסף בסוגיית הילולת ל"ג בעומר השנה.