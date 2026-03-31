הוועדה לביטחון לאומי אישרה הצעת חוק להסדרת הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון | החוק יאפשר קיום האירוע גם במצב מיוחד בעורף ויקבע מנגנוני בטיחות מחמירים | יו"ר הוועדה ח"כ פוגל: "יכול להיות שבזמן ההילולה בל"ג בעומר אנחנו נמשיך להיות בזמן של מתיחות ביטחונית ואנחנו עשינו את ההתאמות הנדרשות בהצעת החוק" (בארץ)
הרבי מויז'ניץ שחזר מארצות הברית לאחר שהות ממושכת לצרכי רפואה ערך את מעמד ההדלקה בבית המדרש בקריית החסידות בבני ברק • החסידים שהתרגשו לראות את הרבי לראשונה מזה מספר חודשים שוררו בעוז • בשיא המעמד סיים הרבי את הזוהר יחד עם אלפי החסידים וחיזק את לומדי מסגרת "איתכנשו" ( חרדים)
פעם אחת בסמוך לל"ג בעומר, התנפלה קבוצת פורעים גויים על בתי ישראל היהודים במקום מגוריו של הבעל שם טוב הקדוש. מהפחד והסכנה, ברחו תושבי העיירה היהודים אל ההרים והסתתרו במערות. ביום ל״ג בעומר הבעל שם טוב אסף את כל ילדי ישראל והוציא אותם לשדות בתהלוכה ושמחה לכבוד ל"ג בעומר, למרות הסכנה | צפו בהרב יצחק ישי בנון מספר איך הסתיים המאורע (חסידים)
רגעי קודש נעלים היו בווילאמסבורג רבתי, עת העלה האדמו"ר מקראלי שלהבת אש קודש במדורה ענקית שהוצבה בטבורה של השכונה הניו יורקית | טרם מעמד ההדלקה עורר האדמו"ר את הקהל בדברים, בהמשך העלה שלהבת אש קודש במדורה כשהוא מעודד השירה בעוז ובתעצומות (חסידים)
עטור בבגדי לבן לתפארה, העלה האדמו"ר מניקלשבורג שלהבת אש קודש לרגל הילולת התנא האלוקי רשב"י, ברחבת בית מדרשו הגדול בעיירת מונסי | בהמשך ערך את שולחנו לפני ציבור חסידיו, וירה בחץ וקשת לעיני קהל עם ועדה (חסידים)
מעמד ההדלקה בישיבת "משכנות התורה" בב"ב בראשות המשגיח הגאון רבי משה דוד לפקוביץ, אשר כידוע מקורב לחצרות חסידים ומסתופף בצילם בכל עת | בעת המעמד זימר המשגיח מניגוני מירון ועודד את ריקודי הבחורים בעוז (ישיבות)
ברחבת בית מדרשו הגדול ההולך ונשלם לתפארה בעיר בני ברק, העלה האדמו"ר מסטריקוב שלהבת אש קודש במדורה לכבוד התנא האלוקי | אחר המעמד ערך הרבי טיש לכבוד היום, במהלכו גזז מחלפות ראשי ילדי החלאקה של החסידות, כשהאדמו"ר נוהג כמנהג יראים ושלמים, לגזוז במקום הבלורית (חסידים)
ברחבת בית מדרשו בעיה"ק ירושלים העלה זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ את אבוקת האור ברוב ששון ושמחה, כשפרחי החסידים מקפצים על הפארנצעס | אחר המעמד גזז הרבי מחלפות ראשי ילדי החלאקה תוך שהחסידים מזמרים את הניגון 'המלאך הגואל אותי' (חסידים)
ברחבת ישיבת 'חכמי לובלין' הוצב פח כחול ענק, ולאחר שירי דבקות והתעוררות, יצק הרבי משבט הלוי שמן לתוך מדורת הקודש, בהמשך, העלה שלהבת האש לקול תרועת המוני החסידים ובחורי הישיבות, אשר שמחו בשמחת הילולת הרשב"י (חסידים)
תיעוד ממעמד ההדלקה המרכזית שע"י בית הכנסת 'חמדת שמעון' בבני ברק, בהשתתפות חברי מועצת חכמי התורה, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, גאב"ד 'יורה דעה' הגאון רבי שלמה מחפוד, הגאון רבי מסעוד בן שמעון רבה של העיר בני ברק, ועוד רבנים בצוותא עם אישי ציבור וקהל רב (חרדים)
בזמן שאחיו המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן קיפץ על במות ענק במתחם 89, והאח רבי שמעלקא התכונן בסילודין למעמד ההדלקה בלונדון הבירה, הבעיר האח המשפיע החסידי הרה"צ רבי נחמן בידרמן לבבות של יהודים יראים ושלמים במושב מירון, במעמד הדלקה רבתי מתוך התעוררות עצומה | דוד כהן בחר להשתתף שם, וחזר עם גלריה מרהיבה (חסידים)
במרכז רמת אהרן העלה האדמו"ר מספינקא המקומי את שלהבת האש במדורת ל"ג בעומר, בשיאו של המעמד זרק הרבי את כיפתו לתוך השריפה הענקית לאות חיבת הקודש | בסיום המעמד ערך הרבי שולחן לחיים בהיכל בית מדרשו | הצלמים איתי קצב ודודי קליין השתלטו על האירוע - ומגישים תיעודים מכל הזוויות (חסידים)
לרגל יום ל"ג בעומר עלה האדמו"ר מסטריקוב ירושלים, בערש"ק עם קבוצה מחסידיו לציון הרשב"י במירון | בשב"ק שבת האדמו"ר בעיה"ק צפת עם בחורי החסידות, כמסורת זקינו האדמו"ר זצ"ל בשבתות הסמוכות לל"ג בעומר | הצלם הצפתי דוב בער הכטמן מגיש גלריה מה'הבדלה' של הרבי בעיר הקודש (חסידים)
האדמו"ר מדארג, החסידות השנייה בגודלה בבני ברק, פקד השבוע את ציון הרשב"י במירון, יחד עם כל קהל חסידיו | האדמו"ר הגיע ימים אחדים אחרי ל"ג בעומר, וערך מעמד הדלקה 'ווקאלי' בלי כלי זמר ושיר, בשל ימי ספירת העומר (חסידים)