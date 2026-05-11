אנקת מסלדיך כמו ב'נעילה' | המעמד הנשגב של הרבי מדינוב בשקיעתה של חמה • צפו מעמד הוד נשגב ורב רושם בחצר הקודש חצר הקודש דינוב, כאשר האדמו"ר הדליק לראשונה את ההדלקה ביום ל"ג בעומר בשעת נעילת היום לעת ערב | קודם ההדלקה עורר האדמו"ר את הקהל הקדוש בדברי התעוררות בשם הרה"ק השר שלום מבעלזא זי"ע, כי יום זה מסוגל כיום הכיפורים ממש | לאחר מכן פתח בשירת הפיוט הנאמר בתפילת נעילה ביום הקדוש:"אֶנְקַת מְסַלְּדֶיךָ תַּעַל לִפְנֵי כִּסֵּא כְבוֹדֶךָ, מַלֵּא מִשְׁאֲלוֹת עַם מְיַחֲדֶיךָ, שׁוֹמֵעַ תְּפִלּוֹת בָּאֵי עָדֶיךָ" (חסידים)

חר חיים רוזנבוים בבלי | כ"ד באייר | 11.05.26