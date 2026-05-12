משבר פוליטי חריף מתפתח בימים האחרונים בקואליציה, כאשר דגל התורה מתדרכת את חבריה לקראת פיזור אפשרי של הכנסת. בכיר בסיעה מסר ל'בבלי' כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר למפלגה שאין לו רוב להעברת חוק הגיוס בכנסת, וכי הוא אינו מעוניין לקדם את החוק לפני הבחירות.

"נתניהו הבהיר לנו בצורה ברורה שהוא לא מעוניין בחוק גיוס לפני הבחירות", אמר הבכיר. "הבהרנו את המצב לרבנים ואנחנו ממתינים לאישור שלהם לפזר את הכנסת באופן מיידי". גפני התחמק מפגישה עם נתניהו על פי הנמסר, ראש הממשלה ואנשיו ניסו אתמול לתאם פגישה עם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני בנושא חוק הגיוס. גפני, שכבר הביע בעבר ביקורת חריפה על ההתנהלות הקואליציונית, התחמק ונמנע מהפגישה. בשעות הערב הוזעק חבר הכנסת אורי מקלב לפגישה עם ראש הממשלה, שבה הובהר כי לא נכון לקדם את חוק הגיוס כעת. ש"ס מצטרפת לתמיכה בפיזור הכנסת | נתניהו מנסה להדוף את הטענות ובבצ'יק תוקף דוד קליין | 14:25 לדברי נתניהו, כפי שהועבר למקלב, יש להסדיר את סוגיית הגיוס מיד לאחר הבחירות. ההודעה הותירה את דגל התורה במצב של תסכול עמוק, כאשר במפלגה משדרים: "תם הטקס, אין לנו מה לעשות בלי חוק הגיוס".

"מתכוונים לשבש את הליכי החקיקה"

גורמים בכירים בדגל התורה מסרו כי המפלגה שוקלת כעת לשבש את הליכי החקיקה בכנסת כדי לפזר את הכנסת באופן מיידי וללכת לבחירות. "אנחנו לא יכולים להמשיך לשבת בכנסת כשהשליחות המרכזית שלנו - הסדרת מעמד תלמידי הישיבות - לא מתקדמת", הבהיר בכיר בסיעה.

כזכור, גדולי ישראל נמצאים בשלב ההכרעה האחרון על נוסח חוק הגיוס, אך החששות מתגברים כי לראש הממשלה אין את הרוב הדרוש להעברת החוק. "גדולי ישראל ביקשו שנבדוק אם בכלל יש רוב לחוק שכזה לפני שתתקבל ההכרעה הסופית", אמר גורם בכיר.

"יותר מידי מורדים בקואליציה"

גורם בכיר בש"ס הבהיר את מורכבות המצב: "איך שזה נראה כעת, לנתניהו תהיה בעיה גדולה להביא את הרוב הדרוש להעברת החוק, יש יותר מידי 'מורדים' בתוך הקואליציה. עד שלא נהיה בטוחים שאכן יש רוב לחוק - לא נקבל הכרעה סופית".

המצב מגיע על רקע משבר הדיור החרדי וגזירות היועמ"שית, שמעמיקים את התסכול בציבור החרדי. בכירים בסיעות החרדיות הודו בשבועות האחרונים בשיחות סגורות כי חוק הגיוס לא יעבור בקדנציה הנוכחית, ואחד מראשי הסיעות אף הודה: "כשלנו בשליחות המרכזית שלנו בכנסת".

כעת, לאחר שנתניהו הבהיר את עמדתו, נותרו המפלגות החרדיות בפני הכרעה קשה: האם להמשיך לשבת בכנסת ללא אופק להעברת חוק הגיוס, או לפעול לפיזור מיידי של הכנסת ולהעביר את ההכרעה לידי הבוחרים. ההחלטה הסופית תתקבל בידי גדולי ישראל בימים הקרובים.