ההיסטוריה חוזרת: אחרי שהתנגדות אגודת ישראל לחוק הגיוס לפני מספר שנים הובילה אותנו למצב הנוכחי בו תלמידי ישיבות ואברכים נתונים לסכנת מעצר מיידית, ומעמדם מוגדר פלילי, יו"ר אגודת ישראל חבר הכנסת יצחק גולדקנופף מביע בראיון לאיש התקשורת ישי כהן ב'כיכר השבת' התנגדות לחוק הגיוס הנוכחי וטוען: "זו לא הסדרה". כל הפרטים וההשלכות במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

פיקנטריה ממסע קרן עולם התורה

היעדרותו של המנהיג, רה"י הגרמ"ה הירש ברגע האחרון ממסע קרן עולם התורה לדרום אמריקה, מולאה על ידי הגאון רבי חיים פרץ ברמן, מראשי ישיבת פוניבז' וחתנו של ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי, שהצטרף למסע בפעם השניה. שם בולט במסע הקרן לדרום אמריקה - הוא הגר"מ קוטלר שמצטרך בפעם השניה למסע קרן עולם התורה, והסיבה לכך שהצטרפותו היא פרט מעניין - תיחשף בעזרת השם ביום חמישי הקרוב אי"ה כאן בתוכנית מעייריב.

מילואימניקים למען אברכים

הרב דעאל כהן הצליח להרגיז כמה וכמה משונאי הדת, עם מיזם מהפכני בו לוחמי מילואים תורמים את מענק המילואים שלהם דווקא לאברכים חרדים. בראיון שהעניק לדביר עמר בערוץ 7, הוא חושף על התגובות שקיבל וגם - מה גרם לו, "מזרוחניק" למהדרין, להוביל דווקא בימים אלו את המיזם המיוחד. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

ניסיון מעצר בדימונה

מערכת צבע שחור הופעלה הלילה בקריאה להדוף את צה"ל שניסה לעצור תושב דימונה שהחוק הישראלי הגדיר אותו עריק בשל ציותו לדעת גדולי ישראל שהורו שלא להתייצב בלשכת גיוס בשום פנים ואופן. שוטרי המשטרה הצבאית התדפקו על דלת ביתו של האברך בשעת לילה מאוחרת. האברך התבצר בבית תוך שהוא מזעיק את מערכת צבע שחור שגם הפעם הוכיחה את יעילותה. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

הגר"ד שמידל זצוק"ל

אבל כבד בעולם היהודי כולו: היום בשעות הצהרים פשטה הבשורה המרה והקשה על הסתלקותו של הגאון הישיש, עמוד התווך של המערכות על כבוד המת, הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זכר צדיק לברכה, יושב ראש ארגון 'אתרא קדישא' וראש כולל "מתיבתא דרבי יוחנן". קווים לדמותו לאורך מסע חייו המרתק - במהדורת מעייריב שלפניכם.