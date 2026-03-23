אברך כולל הוא תלמיד חכם נשוי הלומד תורה במסגרת כולל - מוסד לימודי חרדי לגברים נשואים. האברכים מקדישים את רוב שעות יומם ללימוד תורה, בדרך כלל בשני סדרי לימוד יומיים, ומקבלים תמורת כך מלגה חודשית המשולמת על ידי הכולל. המלגה משמשת כמקור הכנסה עיקרי או משלים למשפחה, כאשר במקרים רבים בת הזוג עובדת כדי להשלים את ההכנסה המשפחתית.

המציאות הכלכלית של אברכי הכוללים מהווה נושא מרכזי בשיח הציבורי החרדי. המלגות החודשיות נעות בין 1,600 ל-2,500 שקלים בממוצע, כאשר ישנם כוללים המשלמים סכומים גבוהים יותר. לשם השוואה, נחשף כי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל קיבל בזמנו מלגה של 4 לירות מכולל "אוהל תורה" בירושלים, שערכן בהשוואה להיום הוא כ-4,000 דולרים. המציאות הכלכלית המאתגרת מעלה שאלות הלכתיות ומעשיות, כגון האם מותר להשקיע כסף לחתונת ילדים מכספי מעשר, שאלה שהגר"י זילברשטיין התייחס אליה בהקשר של יוזמות השקעה בכוללים.

חוק הגיוס ומעמד האברכים במדינה מהווים נושא רגיש ומורכב. בעקבות אי-הסכמות בנוגע לחוק הגיוס, נרשמו מקרים של מתיחות פוליטית שהשפיעו על הציבור החרדי. אברכים רבים ממשיכים בלימודיהם גם בתקופות של סערה פוליטית, כפי שעולה מתיאורים על אברכים בדרכם לסדר א' בכולל תוך שמירה על שגרת הלימוד. במקרים מסוימים נרשמו גם ביטויי מחאה, כמו במקרה שבו אברך זעק כנגד חוק הגיוס בכולל "עטרת שלמה" במודיעין עילית והוצא מהמקום.

השגרה היומית של אברך כולל כוללת הגעה לסדרי לימוד קבועים, לעיתים בהסעות מאורגנות, והקפדה על נוכחות ועמידה בדרישות הכולל. שאלות הלכתיות מעשיות עולות בהקשר זה, כגון האם מותר לאברך להתפלל במניין פועלים כדי לא לאחר לכולל, שאלה שהפוסק הגאון רבי בנימין חותה התייחס אליה. ראשי כוללים מצופים לדאוג לרווחת האברכים, כפי שעולה ממקרים של תרומת איברים בין ראש כולל לתלמידו, או מיוזמות כמו מתן חופשה בתשלום לכל אברך.

האתגרים הכלכליים מעוררים דילמות מורכבות. ישנם מקרים של אברכים שנאלצים לעבוד במקביל ללימוד, מה שמעורר שאלות לגבי איכות הלימוד והעייפות. הגאון רבי יצחק זילברשטיין פסק במקרה של אברך שנרדם מעייפות בכולל, כי יש להוציאו מהכולל אך לדאוג לו למלגה. מצד שני, ישנם מקרים של אברכים המשלבים תחביבים ייחודיים, כמו אלחנן ברודי שזכה בתארים באליפות הארץ בהרמת משקולות תוך שמירה על שגרת הלימוד בכולל.

תקציבי הכוללים והמלגות כפופים לשינויים ממשלתיים. נרשמו מקרים של קיצוץ בתקציבים, כאשר בחודשים מסוימים התקציב קוצץ ב-90 שקלים לאברך ו-45 שקלים לבחור ישיבה. בנוסף, המדינה מפקחת על זכאות לגמלאות, כפי שעולה ממקרה תקדימי שבו אברך חויב להשיב למדינה למעלה מ-84 אלף שקל לאחר שהתברר כי לא למד בכולל כפי שהצהיר.

הממד האנושי והחברתי של חיי האברכים כולל גם אתגרים של שלום בית, חינוך ילדים, והתמודדות עם לחצים כלכליים. מטפלים מקצועיים מדווחים על מקרים של אברכים המתמודדים עם קונפליקטים פנימיים בין הרצון להמשיך בלימוד לבין הצורך לפרנס את המשפחה.