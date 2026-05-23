משרד החינוך תובע 3 מיליון ₪ מעמותה חרדית בחשד להונאה שיטתית

משרד החינוך תובע עמותה חרדית ( צילום: AI )

פרשה חריגה ומסעירה מתגלה בימים אלו בעולם המוסדות החרדיים: משרד החינוך הגיש תביעה חסרת תקדים על סך שלושה מיליון שקלים נגד עמותה חרדית בולטה ושלושה מהאישים המרכזיים העומדים בראשה. הרקע למהלך הקיצוני, כך על פי הדיווחים, הוא חשד כבד להונאה שיטתית ומאורגנת של קופת המדינה.

על פי כתב התביעה החריף שהוגש לבית המשפט, ראשי העמותה הפעילו לכאורה מערך משומן של זיוף ומרמה. במשרד החינוך טוענים בנחרצות כי הנתבעים הציגו באופן עקבי דיווחים פיקטיביים ורישומים כוזבים של מאות אברכים ותלמידי חכמים, אשר כביכול לומדים במוסדותיהם, וזאת במטרה הבלעדית לשאוב מהמדינה כספי תמיכות, מלגות ותקציבי עתק.

