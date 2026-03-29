אירוע חריג בטקסס: השופט הפדרלי הורה על פסילת המשפט נגד תשעה נאשמים במארב אלים לעבר כוחות הביטחון • הסיבה: עורכת הדין הופיעה לבחירת המושבעים עם חולצה הנושאת סמלים פוליטיים • השופט: "מקרה חסר תקדים בהיסטוריה המשפטית" (משפט, בעולם)
ראשיד חניש הורשע ברצח רנה חג'ג' בן ה-89 בליון | השליך אותו מקומה 17 אל מותו | התביעה ביקשה הרשעה ברצח אנטישמי שהייתה מובילה למאסר עולם, אך השופטת קבעה כי לא הוכח קשר סיבתי למרות פרסומים אנטישמיים ברשתות | הקהילה היהודית מביעה אכזבה (בעולם)
בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית את שתי המטפלות החשודות בהמתה בקלות דעת, הזנחה, התעללות ותקיפת חסר ישע | השופט לא קיבל את בקשת המשטרה להרחיקן מירושלים, אך אסר עליהן יצירת קשר עם הורים ואיסור עיסוק בתחום הילדים | באורח מפתיע, אימו של הילד ארי כ"ץ ז"ל הגיעה לבית המשפט להעיד לטובת המטפלות (חדשות, חרדים)
רשת ה-BBC הגישה בקשה לביטול תביעת הענק של דונלד טראמפ בטענה לחוסר סמכות שיפוטית והיעדר נזק ממשי לנשיא | הרשת מבקשת לעצור את הליכי גילוי הראיות בתיק העוסק בעריכה מגמתית של נאום המהומות בקפיטול, התנהלות שגררה תביעה של מיליארדי דולרים מנשיא ארה"ב (בעולם)
בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב חייב סוכנות נסיעות בפיצוי של 10,000 ₪ למשפחה של לוחם מילואים, שחופשתה בפראג לפני כעשרה חודשים הפכה לסיוט - לאחר שבטעות התארחו בבית מלון שונה לחלוטין מזה שתכננו | הפרטים (חופשה)
הרשויות הבריטיות הגיבו במהירות ליצירתו החדשה של אמן הגרפיטי המפורסם בנקסי, שהופיעה לפתע על חזית בניין בתי המשפט המלכותיים במרכז לונדון – אתר היסטורי בעל ערך תרבותי ובניין לשימור | הציור, ובו שופט מאיים עם פטיש על מפגין שוכב, חולל סערה תקשורתית ימים ספורים לאחר גל המעצרים ההמוני במחאות נגד הוצאת קבוצת "Palestine Action" אל מחוץ לחוק | הרשויות סגרו את הגישה ליצירה, כיסו אותה באמצעים פיזיים והפעילו שמירה מוגברת, תוך פתיחת חקירה פלילית נגד בנקסי בחשד ל"נזק פלילי" ולביזוי בית המשפט (בעולם)
שופטת פדרלית בוושינגטון עצרה ברגע האחרון את גירושם של עשרה קטינים מגואטמלה שכבר הועלו למטוסים | ההחלטה חלה גם על מאות ילדים נוספים המוחזקים במקלטי הממשל בארצות הברית | הממשלה טענה כי הוריהם ביקשו להשיבם, אך עורכי דינם הזהירו מפני סכנת התעללות ורדיפה בארצם | בבית הלבן תקפו את השופטת וטענו שהיא מונעת איחוד משפחות (בעולם)
בית משפט לערעורים של וושינגטון הבירה פסל את רוב המכסים שהטיל טראמפ במסגרת מלחמת הסחר שהוביל עם מדינות העולם | בית המשפט קבע כי המכסים אינם חוקיים, והותיר לנשיא ארכה קצרה במהלכם יותרו המכסים על כנם כדי לאפשר לממשל לערער לעליון (בעולם)
מורה בגרמניה נעדרה מעבודתה במשך יותר מ־16 שנה בטענה למחלה, והמשיכה לקבל שכר מלא לאורך כל התקופה - כמיליון אירו בסך הכול | כשהרשות החינוכית דרשה שתעבור בדיקה רפואית, היא עתרה לבית המשפט בטענה לפגיעה בפרטיות | בית המשפט דחה את עתירתה וקבע שעליה לעבור את הבדיקה כדי להמשיך לקבל שכר | בנוסף, חויבה בתשלום הוצאות משפט | יו"ר איגוד המורים גינה את התנהלותה בחריפות (בעולם)
בית המשפט הגבוה בלונדון דחה את עתירת קרן ויקימדיה נגד תקנות הסיווג של החוק מעורר המחלוקת, אך הותיר פתח לערעורים עתידיים; ארגוני חופש ביטוי מזהירים מפגיעה בחרויות - והממשלה מתעקשת שמדובר בהגנה על הציבור (בעולם)
על אף העימות החריף בין שר המשפטים לוין לנשיא העליון עמית, בימים אלה מתקיים שיח בין הצדדים למינוי שופטים לבתי משפט השלום והמחוזי | השיח מתקיים ברקע פרישתם של עשרות שופטים, חלקם מוקדם מהצפוי, ולנוכח מחסור בכ-50 שופטים (משפט)