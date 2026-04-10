מחבל המשתייך לכוח הנוח'בה של חמאס, אשר נעצר במהלך מתקפת הפתע והטבח ב-7 באוקטובר, עתר לאחרונה לבית המשפט המחוזי מרכז שבלוד, בטענה להרעה קיצונית בתנאי כליאתו.

המחבל, המזוהה רק באות מ', מוחזק מאז מעצרו באגף "רקפת", האגף השמור שבו כלואים המעורבים המרכזיים בטבח בעוטף עזה. בית המשפט דחה את עתירתו על הסף.

בעתירה שהגיש, התלונן המחבל על שורה של פגיעות בתנאיו הבסיסיים, ובראשן ירידה דרסטית במשקל. "נכנסתי (לכלא) במשקל 75 קילוגרמים וירדתי ל-67 ק"ג", כתב בעתירה. לדבריו, ירידה זו של למעלה מעשרה אחוזים ממשקל גופו פוגעת בבריאותו, והוא אינו מקבל מזון המותאם למצבו הרפואי.

בנוסף, טען המחבל בעתירה כי הוא סובל מקשיי נשימה, לחץ דם גבוה ובעיות בגרון, וכי פניותיו לשירות בתי הסוהר בדרישה לספק לו ספר קוראן ובגדי החלפה – נותרו ללא מענה.

בשירות בתי הסוהר (שב"ס) הדפו לחלוטין את טענותיו של המחבל. בתגובה שהוגשה לבית המשפט, הציג נציג שב"ס תמונה שונה לחלוטין של המציאות באגף "רקפת". לפי הנתונים, לא רק שהאסיר לא רזה – הוא אף העלה שני קילוגרמים למשקלו מאז כניסתו לכלא.

עוד נמסר משב"ס כי האסיר רשאי להחליף את בגדיו אחת לשבוע, כי הוא מצויד בשמיכות ובמזרן, וכי הוא זוכה לתזונה הולמת ומצבו הרפואי נמצא במעקב שוטף.

השופט רון סולקין, שדן בעתירה, החליט כאמור לדחות אותה על הסף. בהחלטתו קבע השופט כי לא נמצאו כל תימוכין או ראיות לטענות שהעלה המחבל. סולקין הדגיש בפסיקתו את הרקע החמור לכליאתו של האסיר, שהיה מעורב במעשי הטרור ב-7 באוקטובר, וציין כי למרות העומס על המערכת הרפואית בתקופת הלחימה, האסיר נבדק לפחות פעמיים על ידי רופא.

גורם בכיר בשב"ס התייחס לדחיית העתירה ואמר למאקו: "מחבלי הנוח'בה טבחו ורצחו ישראלים רבים ביום אחד, וכעת הם חושבים שיקבלו מלון חמישה כוכבים בבתי הכלא של מדינת ישראל. חשוב להבהיר שהם מקבלים אך ורק את התנאים המינימליים המגיעים להם על פי החוק".