מחבל מכוח הנוח'בה של חמאס, הכלוא באגף השמור ביותר בשב"ס מאז השתתפותו בטבח ה-7 באוקטובר, עתר לבית המשפט בטענה להרעה בתנאיו. בעתירתו טען למחסור בבגדים, היעדר קוראן וירידה של שמונה קילוגרמים ממשקלו (חדשות)
מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ערך ביקור בכלא איילון, באגף שבו כלואים מחבלי הנוח'בה שביצעו את הטבח בשמחת תורה ובשיעורו השבועי, סיפר על הביקור: "הם מתחת לאדמה, מידה כנגד מידה - כמו שהם שמו את החטופים שלנו במנהרות" (חדשות)
שלושה חברי כנסת, מהקואליציה ומהאופוזיציה גם יחד, דורשים לחדש את משפט הנוח'בות שלא התקיים עד כה מחשש לחייהם של חטופים חיים שהוחזקו עד כה בעזה | המטרה שלא נכתבה בהודעה אך ברורה לכל: גזר דין מוות במשפט ראווה שידמה במתכונתו למשפט אייכמן ההיסטורי (חדשות)
בכירים בפרקליטות המדינה נפגשו בארצות הברית עם בכירים במשרד המשפטים האמריקני | הפגישה לכשעצמה אינה חריגה ומדי שנה נפגשים צוותים מישראל ואמריקנים בכדי לדון על בקשות הסגרה שונות בין הצדדים, אולם התוכן בו עסקו היה יוצא דופן (משפט)
כשבעה חודשים לאחר שחוקרי המשטרה הצבאית פשטו על בסיס שדה תימן בעקבות מידע על אודות התעללות קשה במחבל נוח'בה, הבוקר הוגשו כתבי אישום נגד חמישה לוחמי מילואים, בהם שני קצינים, בגין התעללות וחבלה בנסיבות מחמירות (חדשות, משפט)
בעוד שעל מטופלים בישראל להמתין זמן רב כדי לקבל תור לבדיקת MRI, מחבל נוח'בה שהתלונן אתמול (ראשון) על כאב ראש וסחרחורות הועבר לבית החולים קפלן ברחובות, ובתוך שעות עבר בדיקת CT ראש ובדיקת MRI, כך דווח הערב | על פי הדיווח, הטיפול במחבל - באיכות הגבוהה ביותר שיש לרפואה הישראלית להציע - עורר זעם רב בקרב עובדים בבית החולים (בארץ)
ברקע השמועות והדיווחים בישראל ובעולם על עסקת חטופים הקרבה ובאה, בשירות בתי הסוהר נערכים לשלב שחרור המרצחים | על פי דיווח היום (רביעי), ראש אגף המבצעים והביטחון בשירות בתי הסוהר, גונדר אביחי בן חמו, הורה על ציוד סוהרים במצלמות גוף, לקראת שחרור אסירים ביטחוניים בעסקת החטופים המתגבשת (בארץ)
התחקירים הדרמטיים על מוכנות ארגון הטרור הרצחני חמאס למתקפה הידועה לשמצה, וההכנות המאסיביות של שלוחת הנוח'בה הימית - חשפו את עומק המחדל ואת העיוורון המודיעיני שהיה לחיל הים הישראלי | כך המחבלים הפתיעו את לוחמי צה"ל המיומנים (צבא)
בזמן שחטופינו מתייסרים תחת ידיהם של מרצחי חמאס, אלה זוכים לטיפול עדין בישראל | עשרות מחבלי חמאס שנשבו בפשיטת צה"ל בשבוע שעבר על בית החולים כמאל עדואן בבית לאהיא שבצפון הרצועה, אושפזו וטופלו בבתי חולים בישראל | על פי הדיווח, מדובר על כ-60 מחבלים מתוך ה-240 שנעצרו, ביניהם גם כאלה שהשתתפו בטבח ב-7 באוקטובר (צבא, בארץ)