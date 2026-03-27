במהלך ישיבת הממשלה התייחס ראש הממשלה למהומות הנרחבות באיראן - והביע הזדהות עם המוחים, ועם "השאיפות לחירות וצדק" | נתניהו גם הביע תמיכה במהלכיו של טראמפ בונצואלה והתייחס גם להתפתחויות בעזה (אקטואליה, בארץ)
כוחות הביטחון מימשו את מתווה הממשלה: למעלה ממאה אסירים הועברו למכלולי גירוש בבתי הסוהר עופר וקציעות בהמתנה להנחיות המדיניות. המסמך הקובע: שחרור החטופים יתקיים בין יום ראשון ליום שני בשעה 06:00, בתאום עם הצלב האדום; צה״ל ושב״כ מפעילים מערך מעקב אחרי כתובות האסירים המשתחררים (בארץ)
שני אסירים פליליים הוצאו מתאיהם והועמדו לדין משמעתי לאחר שהתבטאו באופן לאומני בעקבות הפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים, שבו נרצחו שישה יהודים.
בהנחיית נציב שב"ס סווגו השניים מחדש כאסירים ביטחוניים והועברו למתקן ביטחוני | בשב"ס הבהירו: אפס סובלנות כלפי גילויי תמיכה באויב (בארץ)
אסיר סרבן גט מבית המעצר ‘אוהלי-עוז’ שסירב באופן עקבי לשתף פעולה עם מוסדות הדת, הסכים לתת גט לאשתו, לאחר שיחה אישית שקיים עמו רב מחוז דרום, סגן-גונדר ליאור רוזנבוים | השיחה נערכה ביוזמת שב״ס ובתיאום עם הרבנות הראשית לשירות בתי הסוהר | העגונה שוחררה לחופשי (חדשות)
כחלק מהמאבק המתמשך בפשיעה, יחידת הסוכנים באגף חקירות ומודיעין בלהב 433 הפעילו סוכן סמוי שאסף ראיות מפלילות נגד למעלה מ-50 חשודים בעבירות של סחר באמל"ח וחומרים מסוכנים בשווי מאות אלפי שקלים | הבוקר עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצרו עשרות חשודים ברחבי הארץ (משטרה)
האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה לבית המשפט העליון בנוגע לתנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים בישראל, בהם מחבלי נוח'בה אכזריים שהשתתפו בטבח בעוטף | השר בן גביר הגיע לאולם ומחה: "בזמן שחיילינו מחרפים נפשם, בג״ץ עסוק בדיונים של חבורת הזויים וצבועים" | גם סגן השר אלמוג כהן וח"כ גוטליב הגיעו (בארץ, משפט)
אחרי הודעת היועמ"שית: נציב שב"ס קובי יעקובי כתב לעובדי הארגון: "יש לי אמון במערכת כולה ובה בעת אני סמוך ובטוח כי התיק בענייני ייסגר" | יעקובי הוסיף: "ככל שתתקבל החלטה שונה, אפעל אך ורק מתוך מחויבותי העמוקה לשב"ס" (משטרה)