בבלי
דרמה מאחרי הסורגים

דוקרן עטוף בנייר הוסלק בתוך בית מנורה בתא שירותים

לוחמי הכליאה איתרו במהלך פעילות מבצעית בבית מעצר ירושלים דוקרן מאולתר שהוסלק בתוך בית מנורה • האסירים פיתחו שיטת הסתרה יצירתית במיוחד | קרב המוחות בין אסירים לסוהרים נמשך (בארץ)

מציאת הדוקרן (צילום: דוברות שב"ס)

בבית מעצר ירושלים חשבו העצורים שמצאו את המחבוא המושלם לדוקרן מאולתר – עמוק בתוך בית מנורה בתא השירותים. אך לוחמי הכליאה חשפו במהלך פעילות מבצעית ממוקדת את הסליק היצירתי.

על פי הדיווח של שירות בתי הסוהר, הפעילות היזומה התבצעה במסגרת המאמץ המתמשך לשמירה על המשילות הכליאתית ומניעת החדרת אמצעים אסורים למתקני הכליאה. הלוחמים הגיעו לתא העצורים לחיפוש יסודי, כאשר במהלך הבדיקה התעורר חשד לגבי בית המנורה שבתא השירותים.

הסליק המתוחכם שנחשף

בבדיקה מדוקדקת של בית המנורה התגלה דוקרן עטוף בנייר, שהוסלק בצורה מקצועית בתוך המתקן. העצורים ניסו להסתיר את הכלי המסוכן מעיני הסוהרים במהלך בדיקות שגרתיות, תוך ניצול מחבוא שנחשב למיקום מתוחכם במיוחד.

כפי שעולה מפעילויות דומות שנערכו לאחרונה במתקני כליאה נוספים, האסירים ממשיכים לפתח שיטות הסתרה יצירתיות יותר ויותר. בבית הסוהר צלמון שבצפון, למשל, איתרו לוחמי ימ"ז כדורי מרשם מוסלקים בתוך תפרי מגבת רחצה, במקרה אחר נמצאו דוקרנים מאולתרים בתוך דלת השירותים, ובמקרה הנוכחי – בתוך בית המנורה.

דין משמעתי ואפס סובלנות

הממצא נתפס והועבר להמשך טיפול, ונסיבות האירוע נבדקות. שירות בתי הסוהר הבהיר כי ימשיך לפעול בנחישות לסיכול הכנסת אמצעים אסורים ולשמירה על המשילות הכליאתית וביטחון מתקניו.

