זירת האסון ( צילום: דוברות זק"א )

טרגדיה קשה ומזעזעת התרחשה הבוקר (חמישי) ביישוב שערי תקווה שבמועצה המקומית שער שומרון. בן 34 נהרג במקום כתוצאה מתאונת עבודה קטלנית, כאשר לוח שיש כבד קרס עליו במהלך עבודתו באתר בנייה ביישוב.

לפי הדיווח של לי עייש, כתבת ערוץ I24NEWS, מדובר בחייל מילואים שלוח שיש כבד קרס עליו. הוא נהרג ביום הולדתו ה-34. האירוע הקשה התרחש סמוך לשעה 09:00 בבוקר. במוקדי החירום וההצלה התקבלו דיווחים בהולים על פועל שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודה בסמוך לאמפיתיאטרון ולרחוב גרניט ביישוב. על פי הדיווחים הראשוניים, המנוח נפגע באורח אנוש לאחר שמשטח שיש ומטען כבד שהורם באמצעות מנוף או נפרק ממשאית קרס, והוא נלכד תחתיו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפגיעות רב-מערכתיות קשות ביותר.

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

למקום הוזעקו במהירות לוחמי אש לצד צוותים מורחבים של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה. חובשים ופראמדיקים של מד"א, בשיתוף פעולה עם לוחמי האש שפעלו לחילוץ הלכוד, ביצעו בדיקות רפואיות מתוך תקווה להעניק לו טיפול מציל חיים, אך בשל אופי הפציעות הקשות והאנושות, לא נותר להם אלא לקבוע את מותו בשטח.

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פראמדיק מד"א, תומר גוסמן, שטיפל בזירה הקשה, שחזר את רגעי האימה: "הובילו אותנו אל הפועל, הוא היה לכוד תחת המטען הכבד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות של לוחמי האש ביצענו בדיקות רפואיות מתאימות, אך לצערנו הפציעה שלו הייתה קשה אנושה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

דוד אקרמן ודודי נגר, חובשים רפואת חירום של איחוד הצלה שהגיעו אף הם במהירות למקום, הוסיפו וסיפרו: "העובדים האחרים שהיו באתר הבנייה סיפרו לנו בחרדה כי במהלך העבודה השוטפת נפל עליו משטח כבד מאוד ממשאית. למרבה הצער, הפגיעות היו קשות מדי ומותו נקבע בזירה".

אל הזירה המדממת הוזעקו גם מתנדבי זק"א מחוז ש"י של מרחב שומרון. המתנדבים, אור שליט ופנחס לוריא, תיארו את המחזה הקשה שנגלה לעיניהם: "כשהגענו למקום נתקלנו בזירה קשה ומזעזעת. מדובר בפועל שנפגע פגיעה אנושה וישירה לאחר שמטען כבד מאוד, שהורם במהלך העבודה, נפל עליו בעוצמה. צוותי הרפואה נאלצו לאשר את מותו, ואנו פעלנו במקום במשך שעות ארוכות בשמירה על כבוד המת ובאיסוף הממצאים הרבים בזירה".

בשלב זה, נסיבות האסון הנורא נמצאות תחת חקירה משולבת של משטרת ישראל וחוקרי תאונות העבודה של משרד העבודה והרווחה, שמנסים להבין האם מדובר בכשל טכני במנוף ובאמצעי ההרמה, או שמא ברשלנות בהנחיות הבטיחות באתר.