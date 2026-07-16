 4 יעדי הנופש המבוקשים במגזר, ואיך תסגרו שם חופשה בקליק?

ממצפה יריחו ועד מיצד: הצימרים והווילות המבוקשים ביותר במגזר החרדי ( צילום: AI )

נמאס לכם למדוד מרחקים לבית הכנסת בגוגל מפות, לחשוש מרמת הכשרות של המכולת המקומית, או לגלות ברגע האחרון שהבריכה בווילה לא באמת פרטית? כולנו מכירים את כאב הראש של תכנון נופש חרדי.

בדיוק בשביל זה הוקם אתר "כוכב הנופש" - פלטפורמה ייעודית המנוהלת על ידי יזמים חרדים, שעושה את כל עבודת ההכנה בשבילכם. באתר תמצאו רק צימרים, וילות, אטרקציות ומסלולים שנבדקו בקפידה ומותאמים ב-100% לציבור שומר התורה והמצוות. בלי הפתעות ובלי בלגן. הנה 3 היעדים המבוקשים ביותר השנה שאתם חייבים להכיר - ואפשר לסגור אליהם נופש מושלם ממש עכשיו: 1. מצפה יריחו: חוויה מדברית עוצרת נשימה מעל הים מלכודת מתוחכמת לרבנים: "אלמנת המיליונר" מציעה את הפסנתר היוקרתי בחינם חיים כהן | 14.07.26 אם אתם מחפשים שקט מדברי מרגיע, נוף פתוח להרי מואב וים המלח, וכל זה במרחק של כ-20 דקות בלבד מירושלים - מצפה יריחו הוא היעד שלכם. היישוב התורני מציע אירוח באווירה דתית חמה עם בתי כנסת פעילים, מקווה טהרה ותחבורה ציבורית ישירה ונוחה.

המרפסת הידועה במצפה יריחו ( צילום: באדיבות המצלם )

מה עושים באזור? מטיילים בנחלים המרעננים של נחל פרת (עין מבוע ועין קלט), יוצאים לטיולי ג'יפים ואופניים במדבר, או קופצים לעינות צוקים וים המלח שנמצאים במרחק נסיעה קצר.

איפה לנים? באתר "כוכב הנופש" תוכלו לסגור ישירות מול המארחים גם למשפחות קטנות ולזוגות ואפילו וילות עם 15 מיטות למשפחות המורחבות יותר - כנסו >>

2. חצור הגלילית: השילוב המנצח בין טבע גלילי לקברי צדיקים

היישוב הציורי שוכן צפונית-מזרחית לצפת ובסמוך לראש פינה. חצור הגלילית מוקפת בשדות חקלאיים, שמורות טבע, מאגרי מים ויערות עבותים, והיא הפכה לפנינה תיירותית בולטת עבור משפחות חרדיות רבות שמחפשות דירות נופש וצימרים בצפון.

מה עושים באזור?

תפילה וטבע בקבר חוני המעגל: ציונו של התנא המפורסם נמצא בשולי העיר (במתחם יש ברזייה ושירותים). מעל הקבר תיהנו מתצפית פנורמית מדהימה על עמק החולה ורמת הגולן.

ציונו של התנא המפורסם נמצא בשולי העיר (במתחם יש ברזייה ושירותים). מעל הקבר תיהנו מתצפית פנורמית מדהימה על עמק החולה ורמת הגולן. מעיינות ומסלולים נסתרים:עין חוני: מעיין קטן הנובע בחורף, אליו מגיעים דרך מסלול קצר (סימון כחול ואז אדום) שיוצא מחניון האורנים הסמוך לקבר.

מעיין קטן הנובע בחורף, אליו מגיעים דרך מסלול קצר (סימון כחול ואז אדום) שיוצא מחניון האורנים הסמוך לקבר. נחל פארעם: מסלול חדש ולא מסומן, העובר לצד מטע זיתים מצפון לקבר חוני. בנחל תיהנו ממים זורמים לאורך כל השנה, פריחה משגעת ופינות מושלמות לפיקניק משפחתי.

מסלול חדש ולא מסומן, העובר לצד מטע זיתים מצפון לקבר חוני. בנחל תיהנו ממים זורמים לאורך כל השנה, פריחה משגעת ופינות מושלמות לפיקניק משפחתי. גן לאומי תל חצור: אתר היסטורי מרתק המציג את אחת הערים העתיקות והחשובות המוזכרות בתנ"ך כ"ראש כל הממלכות". גולת הכותרת היא מפעל המים האדיר מימי המלך אחאב, שנועד להבטיח אספקת מים בזמן מצור.

אתר היסטורי מרתק המציג את אחת הערים העתיקות והחשובות המוזכרות בתנ"ך כ"ראש כל הממלכות". גולת הכותרת היא מפעל המים האדיר מימי המלך אחאב, שנועד להבטיח אספקת מים בזמן מצור. השכנה הציורית ראש פינה: מומלץ לבקר במושבה הסמוכה, לטייל בין בתי האבן העתיקים ולצעוד במסלול המשפחתי של ואדי ראש פינה (הכולל שרידים עתיקים, שיחי פטל, עצי זית, שקדיות ומעיינות קרירים).

מומלץ לבקר במושבה הסמוכה, לטייל בין בתי האבן העתיקים ולצעוד במסלול המשפחתי של ואדי ראש פינה (הכולל שרידים עתיקים, שיחי פטל, עצי זית, שקדיות ומעיינות קרירים). קברי צדיקים ביער ביריה: במרחק נסיעה קצר מחכים לכם קבריהם של אביי ורבא, בניהו בן יהוידע, וכמובן מעמד התפילה המרגש בעמוקה אצל רבי יהונתן בן עוזיאל.

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נוף הררי ובראשתי בארץ התנאים הגלילית ( צילום: באדיבות המצלם )

3. מיצד: אוויר פסגות תורני בגובה 900 מטר

בלב הטבע הפראי של גוש עציון, שוכן היישוב החרדי מיצד (אספר). עם אוויר הרים צלול ותצפית מטורפת שצופה מצד אחד לירושלים ומהצד השני לים המלח, מדובר באחד המקומות המבוקשים ביותר לנופש קהילתי שקט ומותאם למהדרין.

מה עושים באזור? מבקרים באתר הארכאולוגי המרתק הרודיון, מטיילים ב"מערת דוד המלך" המסתורית, נהנים מפיקניק משפחתי בשמורת "עוז וגאון" המאובטחת, או יוצאים לחובבי האקסטרים לסיורי ריינג'רים ורכבי שטח.

איפה לנים? מיצד היא הממלכה של הווילות המשפחתיות הגדולות אותן תוכלו למצוא ב"כוכב הנופש", וילה דו-מפלסית גדולה המתאימה לעד 35 נופשים - מושלמת למשפחות מורחבות או וילת ענק בת 3 קומות עם 10 חדרי שינה ו-40 מיטות, המתאימה ל-50 עד 60 נופשים לשבת משפחתית בלתי נשכחת.

זריחה עם נוף עוצר נשימה לכיוון הרי מדבר יהודה וים המלח - זה מה שתיראו כשתקומו בבוקר בצימר במיצד ( צילום: באדיבות המצלם )

מי שזכה לגור בישוב או להתארח בו בשבת ואפילו ביום חול מספר על אווירה קסומה ( צילום: באדיבות המצלם )

4. ערד: בריאות, רוגע ומרחבים בלב המדבר

ערד מציעה שילוב נדיר של אקלים מדברי יבש, אוויר נקי ומרפא המקל על בעיות נשימה, לצד קהילה חרדית תוססת (קהילות גור, חב"ד וברסלב) שמבטיחה לכם את כל התשתיות הנדרשות לנופש שומר מצוות בלי פקקים ובלי דאגות.

מה עושים באזור? צופים בשקיעות ובכוכבים ממצפה מואב, עולים למצדה דרך שביל הסוללה (מהצד המערבי והנוח), נהנים בנאת המדבר הירוקה עין בוקק, או מטיילים בין עצי השקד וכרמי היין ביער יתיר המרהיב.

איפה לנים? מגוון דירות אירוח וצימרים מפנקים הממוקמים בקרבת בתי הכנסת וחנויות המזון בכשרות המהודרת של העיר, כולם מפורטים וזמינים לסגירה מהירה באתר>>

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