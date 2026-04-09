חדשות חרדים

הראשון לציון רבי דוד יוסף התייחס בשיעורו הערב להתנהלות הדורסנית של שופטי בג"ץ כלפי קדושת השבת, בהחלטה שהכריחה את פיקוד העורף לתת מענה לפסק שניתן בעצמו - בשבת קודש | "הם מתנהגים בהפקרות, חושבים שיודעים יותר מפיקוד העורף", זעם הראשון לציון (חדשות)
פיניש פסח בכנסת: בעוד תקציב המדינה מאושר בתרגיל פוליטי עוקץ, הכנסת מאשרת סופית עונש מוות למחבלים למרות עתירות בג"ץ. בחזית, צה"ל נערך להריסת כפרי דרום לבנון, בזמן שבסאטמר נרשמת היסטוריה של אחדות ורבני המדינה מכרו את החמץ לנוכרי. חג כשר ודרוך (מעייריב)
בפעילות מבצעית יזומה וממוקדת שקיימו בלשי תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים, נעצרו שלושה חשודים במעורבות באירועי הפרות סדר אלימות שאירעו לאחרונה נגד עבודות הרכבת הקלה | החשודים שנעצרו הם שני תושבי ירושלים בני 55 ו-35, וקטין תושב בית שמש בן 16 (משטרה)
חוב של מאות שקלים תפח במאות שקלים נוספים ואף עיקול חשבון הבנק שלו בגלל מכתב שנשלח לכתובת חסרה: המקרה המקומם של תושב העיר שגילה את העיקול רק בדיעבד, ומה התשובה שקיבל מהנציגה בשטח? האם ייתכן שגם אתם שילמתם ריביות מיותרות בגלל כשל טכני במשלוח? (חרדים, כלכלה)
בניגוד להנחיות פיקוד העורף והרשות המקומית: מי הורה על סגירת מוסדות החינוך ביהודה ושומרון והשאיר אלפי הורים וילדים מול שערים נעולים?
מחדל העדכונים הקוליים והחלטת משרד החינוך שמעוררת שאלות קשות: למה למנוע שגרה היכן שאפשר, ומי נוטל סמכות ללא הודעה מוקדמת? (חרדים)