ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות - דיון סוער במיוחד

בדיון סוער שהתקיים היום (שלישי) בוועדת הכספים, אישרו חברי הוועדה ברוב של 9 תומכים מול 6 מתנגדים את 'חוק המעונות' לקריאה ראשונה. הצעת החוק, שיזם סגן השר ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה), נועדה להסדיר את המשך סבסוד מעונות היום עבור משפחות האברכים ולמנוע את הפגיעה התקציבית בילדי הציבור החרדי, בעקבות פסיקת בג"ץ והנחיות הייעוץ המשפטי לממשלה.
על פי התיקון המוצע, קריטריון הזכאות לסבסוד מעונות היום ייקבע מעתה בהסתמך על מצבה התעסוקתי של אם הפעוט בלבד, במקום התחשבות במצבם התעסוקתי של שני בני הזוג כפי שהיה נהוג עד כה. הצעת החוק תובא כבר מחר (שלישי) לאישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה לצורך המשך הליך החקיקה.
"אנטישמיות!": גפני מתפרץ לדיון ותוקף את הייעוץ המשפטי
הדיון בוועדה התנהל על רקע התנגדות נחרצת של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, שטען כי גם אם החוק יעבור - הרי שבייעוץ המשפטי עמדתם תהיה שמי שלומד תורה לא זכאי לקבלת סבסוד. הדברים עוררו סערה בקרב הנציגים החרדיים והדתיים.
יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, נכנס לדיון והטיח במשנה ליועמ"שית: "באתם להתנגד לנשים חרדיות עובדות? אנטישמיות!". דבריו עוררו סערה והובילו להפסקה זמנית בדיון, כאשר חברי כנסת מהאופוזיציה תקפו את הדברים. ח"כ גלעד קריב זעם: "אנטישמיות זה לירוק בפרצוף של אנשי הקבע, ושל נשות מילואימניקים".
אזולאי: "אתה והשפוטה שלך מבעירים את המדינה"
ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) הטיח נגד גיל לימון לאחר שזה טען כי דבריו פופוליסטיים, ואמר: "אל תחלק לי ציונים. אתה קורא לי פופוליסט? תתבייש לך!". אזולאי האשים את לימון בהפעלת היועצת המשפטית לממשלה מאחורי הקלעים: "אתה יו"ר האופוזיציה בפועל, אתה והשפוטה שלך גלי בהרב מיארה, אתה מפעיל אותה. העמוד שדרה שלך - הוא עמוד של שנאה. אין לך שום דבר אחר. תתבייש".
אזולאי הוסיף ומתח ביקורת על הפגיעה המסתמנת בילדים ובמשפחות: "כשילד לא יכול להשתלב במעון מפוקח, הוא עלול למצוא את עצמו במסגרות שאינן מפוקחות – המשמעות היא פגיעה ישירה בילד וסיכון ממשי לשלומו ולרווחתו. איפה ארגוני הנשים? מדוע אינם משמיעים קול ברור נגד הפגיעה בנשים עובדות?". בהמשך מחה על החלטות קודמות של הייעוץ המשפטי: "בהחלטה הנבזית שלכם להדיר את לומדי התורה ממעגל הזכאות ל'דירה בהנחה' הגדלתם בפועל את סיכויי הזכייה של תומכי טרור. עולם התורה ימשיך להתקיים ולהתחזק".
רוטמן: "מי שעשה עבירה - יש בחוק עונשים"
יו"ר ועדת חוקה, ח"כ שמחה רוטמן, מחה על עמדת הייעוץ המשפטי לפיה גם אחרי שהחוק יעבור לא ניתן יהיה לתת את ההטבה למשפחות שבהן הבעל לא משרת: "אתה עם רוממות שלטון החוק בגרונך, אבל מצהיר שלא תתכוון לשמוע לחוק. מי שעשה עבירה - יש בחוק עונשים, אין דבר כזה הסנקציות האלו על כך שבן אדם לא התייצב לצו שנשלח אליו לפני כמה שנים".
רוטמן תהה ממתי אגף התקציבים מוסמך לנסות לעודד גיוס דרך שלילת תקציבים ולמה הוא מתייחס לנושא בחוות דעתו שאמורה להיות מקצועית ולא פוליטית. מנגד, חברי האופוזיציה הביעו התנגדות נחרצת. ח"כ גלעד קריב טען גם כי יש להגביל את שנות הסבסוד באופן כללי, שכן מטרת הסבסוד היא עידוד תעסוקה לשני בני הזוג ע"י סבסוד המעונות בזמן עבודתם או זמן הלימודים לקראת צאתם לעבודה, ולא להעניק סבסוד לאברך שיושב ולומד כל ימי חייו.
שינויים בנוסח החוק: עדיפות למשרתי מילואים
במהלך הדיונים הוכנס סעיף מיוחד לחוק הקובע כי תוענק עדיפות בקבלה למעונות היום וכן דרגת סבסוד מועדפת עבור משפחות של משרתי מילואים. בעקבות הכנסת סעיף זה, נציג סיעת הציונות הדתית בוועדה, ח"כ משה סולומון – אשר דיבר בחריפות נגד החוק בשבוע שעבר – שינה את עמדתו והצביע היום בעד החוק.
בתגובה לטענות שהעלה שר האוצר סמוטריץ' כאילו הוא זה שהכניס לחוק את העדיפות לחיילים, הבהיר יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי: "הנוסח לא השתנה. מדובר בהתנייה של ועדת שרים לפני כשנתיים".
עימות נוסף בוועדת הכנסת
המתח מול הייעוץ המשפטי לממשלה גלש גם לוועדת הכנסת, שם התקיים דיון בנושא הסרת חסינותה של ח"כ טלי גוטליב. ח"כ יוסי טייב (ש"ס) הטיח בנציגי הייעוץ המשפטי: "במי היא פגעה? בילדים חרדים". ח"כ משה אבוטבול (ש"ס) הצטרף למתקפה בצעקות: "היועמ"שת המטורללת רודפת את עולם התורה! זה לא יעבור בשתיקה, היא רודפת אחרי תינוקות, אחרי בחורי ישיבות ומבעירה את כל המדינה". בעקבות הדברים, עזבה נציגת הייעוץ המשפטי את האולם וחזרה רק לאחר שהרוחות נרגעו.
השלבים הבאים בחקיקה
לאחר שהצעת החוק אושרה בוועדת הכספים, התוכנית להמשך התהליך היא: הצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר מחר (רביעי), לאחר מכן תוחזר הצעת החוק אל הוועדה לצורך הכנתה הסופית, ובסופו של דבר יועלה החוק בשנית למליאת הכנסת להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. לאחר שיאושר ייכנס באופן רשמי לספר החוקים של מדינת ישראל.
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