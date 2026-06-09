ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות - דיון סוער במיוחד

בדיון סוער שהתקיים היום (שלישי) בוועדת הכספים, אישרו חברי הוועדה ברוב של 9 תומכים מול 6 מתנגדים את 'חוק המעונות' לקריאה ראשונה. הצעת החוק, שיזם סגן השר ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה), נועדה להסדיר את המשך סבסוד מעונות היום עבור משפחות האברכים ולמנוע את הפגיעה התקציבית בילדי הציבור החרדי, בעקבות פסיקת בג"ץ והנחיות הייעוץ המשפטי לממשלה.

על פי התיקון המוצע, קריטריון הזכאות לסבסוד מעונות היום ייקבע מעתה בהסתמך על מצבה התעסוקתי של אם הפעוט בלבד, במקום התחשבות במצבם התעסוקתי של שני בני הזוג כפי שהיה נהוג עד כה. הצעת החוק תובא כבר מחר (שלישי) לאישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה לצורך המשך הליך החקיקה.

"אנטישמיות!": גפני מתפרץ לדיון ותוקף את הייעוץ המשפטי

הדיון בוועדה התנהל על רקע התנגדות נחרצת של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, שטען כי גם אם החוק יעבור - הרי שבייעוץ המשפטי עמדתם תהיה שמי שלומד תורה לא זכאי לקבלת סבסוד. הדברים עוררו סערה בקרב הנציגים החרדיים והדתיים.

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, נכנס לדיון והטיח במשנה ליועמ"שית: "באתם להתנגד לנשים חרדיות עובדות? אנטישמיות!". דבריו עוררו סערה והובילו להפסקה זמנית בדיון, כאשר חברי כנסת מהאופוזיציה תקפו את הדברים. ח"כ גלעד קריב זעם: "אנטישמיות זה לירוק בפרצוף של אנשי הקבע, ושל נשות מילואימניקים".

אזולאי: "אתה והשפוטה שלך מבעירים את המדינה"

ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) הטיח נגד גיל לימון לאחר שזה טען כי דבריו פופוליסטיים, ואמר: "אל תחלק לי ציונים. אתה קורא לי פופוליסט? תתבייש לך!". אזולאי האשים את לימון בהפעלת היועצת המשפטית לממשלה מאחורי הקלעים: "אתה יו"ר האופוזיציה בפועל, אתה והשפוטה שלך גלי בהרב מיארה, אתה מפעיל אותה. העמוד שדרה שלך - הוא עמוד של שנאה. אין לך שום דבר אחר. תתבייש".

אזולאי הוסיף ומתח ביקורת על הפגיעה המסתמנת בילדים ובמשפחות: "כשילד לא יכול להשתלב במעון מפוקח, הוא עלול למצוא את עצמו במסגרות שאינן מפוקחות – המשמעות היא פגיעה ישירה בילד וסיכון ממשי לשלומו ולרווחתו. איפה ארגוני הנשים? מדוע אינם משמיעים קול ברור נגד הפגיעה בנשים עובדות?". בהמשך מחה על החלטות קודמות של הייעוץ המשפטי: "בהחלטה הנבזית שלכם להדיר את לומדי התורה ממעגל הזכאות ל'דירה בהנחה' הגדלתם בפועל את סיכויי הזכייה של תומכי טרור. עולם התורה ימשיך להתקיים ולהתחזק".

רוטמן: "מי שעשה עבירה - יש בחוק עונשים"

יו"ר ועדת חוקה, ח"כ שמחה רוטמן, מחה על עמדת הייעוץ המשפטי לפיה גם אחרי שהחוק יעבור לא ניתן יהיה לתת את ההטבה למשפחות שבהן הבעל לא משרת: "אתה עם רוממות שלטון החוק בגרונך, אבל מצהיר שלא תתכוון לשמוע לחוק. מי שעשה עבירה - יש בחוק עונשים, אין דבר כזה הסנקציות האלו על כך שבן אדם לא התייצב לצו שנשלח אליו לפני כמה שנים".

רוטמן תהה ממתי אגף התקציבים מוסמך לנסות לעודד גיוס דרך שלילת תקציבים ולמה הוא מתייחס לנושא בחוות דעתו שאמורה להיות מקצועית ולא פוליטית. מנגד, חברי האופוזיציה הביעו התנגדות נחרצת. ח"כ גלעד קריב טען גם כי יש להגביל את שנות הסבסוד באופן כללי, שכן מטרת הסבסוד היא עידוד תעסוקה לשני בני הזוג ע"י סבסוד המעונות בזמן עבודתם או זמן הלימודים לקראת צאתם לעבודה, ולא להעניק סבסוד לאברך שיושב ולומד כל ימי חייו.